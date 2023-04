Observatório de Americana anuncia melhor semana do mês para ver a lua

“Esta é a melhor semana do mês para a observação da Lua!”. A frase do informe do Observatório Municipal de Americana (OMA), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, instiga a curiosidade e faz um convite às visitas públicas, que acontecem às quartas e sextas-feiras, em grupos alternados, a partir das 19h. Os interessados podem agendar a atividade, gratuitamente, pelo telefone (19) 3408-4800.

“Nesta semana, os visitantes poderão observar através dos potentes telescópios do OMA o maravilhoso relevo de nosso satélite natural, com suas centenas de crateras, cordilheiras de montanhas com picos de até 4 mil metros de altura, vales, planícies e extensos planaltos. Um cenário ao mesmo tempo belo e desolador, visto com riqueza de detalhes pelo telescópio”, explicou o astrônomo responsável pelo espaço, Carlos H. A. Andrade. Segundo ele, são visões inesquecíveis proporcionadas exclusivamente pelas fases Crescente e Minguante do satélite.

Em caso de tempo nublado ou chuva, a agenda é cancelada e é necessária a marcação de uma nova data. Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula do OMA por questões de segurança e têm acesso ao terraço na companhia de um adulto.

O acesso ao Observatório pode ser feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

