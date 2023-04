Alunos de Sumaré ganham ouro e bronze na Olimpíada Nacional de Matemática

Dois alunos da Escola Municipal Antonio Palioto serão premiados após conquistarem as medalhas de ouro e bronze na OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). João Lucas Correia Becker, 12, foi o medalhista de ouro e Thamires Mantovani Boneza, 13, ficou com o bronze.

João Lucas receberá a medalha no mês de junho em evento que será realizado em Florianópolis (SC). Já Thamires vai ser premiada na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), onde João Lucas já cursa em um projeto de iniciação científica em matemática avançada. A competição aconteceu no ano passado em duas etapas.

“Sempre gostei muito de matemática e esse prêmio me deixa muito feliz. Os estudos vão ajudar muito em um vestibular, por exemplo”, afirma João Lucas. Thamires diz que os estudos vão ajudar muito no futuro. “Estou muito feliz e gostaria de agradecer aos professores pela ajuda”, diz a aluna.

VEJA TAMBÉM: Aluna de escola pública de Americana ergue cartaz elogiando colegas

Além deles, outros 10 alunos da escola receberam menção honrosa da organização. “É uma honra ter os alunos premiados em uma competição nacional. Nós e a Secretaria de Educação fazemos o máximo de esforço para que nunca faltem professores”, explica a diretora do colégio, Rosimeire Campo Dall’Orto Togneta.

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, parabenizou os alunos e destacou os investimentos realizados na pasta. “Educação sempre foi nossa prioridade em Sumaré. Investimos em estrutura e também na formação dos professores. Isso acaba refletindo em um ensino de qualidade”, disse.

OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), e promovida com recursos do MEC (Ministério da Educação) e do MCTI (Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação).

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais: estimular e promover o estudo da Matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional, contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento