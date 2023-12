Reforma da UBS Cariobinha será entregue na segunda-feira

O prefeito Chico Sardelli entrega a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Cariobinha na próxima segunda-feira (11), às 11h. Será a 14ª obra da Saúde entregue à população de Americana nos últimos 20 meses.

Nesta sexta-feira (8), uma equipe da Secretaria de Saúde esteve no local para fazer os últimos ajustes nos equipamentos e materiais, bem como a limpeza e organização geral das salas e dos espaços coletivos.

“Estamos demonstrando com ações aquilo que costumamos dizer, que a Saúde é prioridade em Americana. Mais uma entrega de remodelação de UBS significa mais uma região da cidade atendida com melhores condições. A população do Cariobinha terá acesso a um ambiente renovado e mais adequado”, diz o prefeito Chico Sardelli.

A reforma no imóvel contemplou a substituição do piso interno, instalação de novos aparelhos sanitários e luminárias, construção de uma nova cobertura na entrada principal, ampliação da fachada, substituição de parte do telhado, construção de um novo balcão na área da recepção, substituição da rede elétrica, construção de banheiro destinado a pessoas com deficiência, pavimentação da área externa em frente à entrada principal, substituição de portas, substituição de revestimentos, construção de um banco de alvenaria na entrada principal e a substituição do antigo alambrado por gradil.

“A UBS passou por uma reforma completa, com todos os ambientes renovados. O que a gente quer é ver o cidadão que procura a unidade e os servidores que trabalham terem um local bem cuidado e acessível a todos. Temos levado esse propósito em todo investimento anunciado na Saúde”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

A reforma da UBS Cariobinha contou com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Alencar Santana Braga, intermediada pela vereadora Professora Juliana, com contrapartida da Prefeitura de R$ 133.169,14, totalizando R$ 533.129,14 em investimentos. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Esta é mais uma obra da Saúde concluída e que vai trazer inúmeros benefícios à população. A unidade está completamente renovada, com um ambiente mais adequado e que vai oferecer mais conforto aos usuários e profissionais. Isso tudo é para que possamos assegurar um atendimento digno e humanizado a todos”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A unidade recebeu nesta sexta-feira a visita do vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde (Comsaude), Marcio Massaharu Yokota. Ele esteve acompanhado da diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O conselheiro realizou uma vistoria para fins de conferência do cronograma das obras. As informações farão parte de um relatório da entidade. “É muito importante que o Conselho de Saúde esteja presente, para acompanhar todo o processo. Isso é uma demonstração de transparência por parte dos gestores da Saúde em relação à assistência ofertada à população”, explica Simone.

A UBS do bairro Cariobinha fica na Rua São Simão, 522. O telefone é (19) 3468-4445. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.