Estudantes da rede municipal recebem prêmios do Salão do Humor em Americana

As estudantes Vanessa Valentina, do 7º ano C da EMEF Jonas Correa de Arruda Filho, e Ketlyn Aparecida Alves, do 9º ano B da EMEF Prof. Milton Santos, foram vencedoras da 22ª edição do Salão do Humor Internacional em Americana. O organizador do evento, Geraldo Basanella, compareceu nesta sexta-feira (8) nas escolas para a entrega da premiação.

O tema do Salão do Humor deste ano foi “A Arte Maior é o Jeito de Cada Um!” – um convite à reflexão sobre a diversidade e a singularidade humanas. “A maior riqueza que a natureza proporcionou à humanidade foi a diversidade. Todos são diferentes, uns dos outros, cada um com sua estrutura física, espiritual, mental e social adquirida no transcorrer de sua existência. O jeito de cada um é insubstituível”, afirmou Basanella.

Na EMEF Jonas Correa de Arruda Filho, o prêmio foi entregue à professora de artes Zilvani Fraga Cardoso, já que Vanessa agora estuda na Escola Estadual Prof.ª Leny Apparecida Pagotto Boer. Sua obra é um cartum intitulado “O mundo que tanto julgam é mais do que conhecemos”. A família da vencedora foi contatada para buscar o reconhecimento na escola.

Já na EMEF Prof. Milton Santos, a entrega do prêmio ocorreu na sala da estudante, com a presença da direção e dos colegas de classe da vencedora. Ketlyn conquistou o segundo lugar na categoria Voto Interativo – sua obra, um cartum do apresentador Silvio Santos, recebeu 50 votos. Além dos certificados de participação, elas receberam R$ 50 cada pela premiação.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, parabenizou a iniciativa. “Vejo como importante a participação das escolas nas ações culturais e sociais realizadas em Americana. A premiação estimula mais estudantes a se dedicarem à produção artística e o apoio oferecido pelos educadores da rede torna esta jornada de participação e aprendizagem ainda mais rica”, declarou.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Chico entrega prêmio “Destaques Ambientais” de 2023