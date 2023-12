Grupo Germânica investe R$ 12 milhões na primeira concessionária da GWM em Limeira

O Grupo Germânica, uma das maiores redes de concessionárias do interior de São Paulo, inaugurou nesta quinta-feira, 7/12, a primeira concessionária da montadora chinesa GWM (Great Wall Motor) em Limeira. O evento contou com a presença do CEO da GWM no Brasil, Oswaldo Ramos, além de autoridades, clientes, convidados e imprensa.

Localizada na Avenida Major José Levi Sobrinho, 2.100, a GWM Germânica recebeu cerca de R$ 12 milhões em investimentos e é responsável pela geração de 25 empregos diretos. O sócio-diretor do Grupo Germânica, Evandro Garms, destacou o sucesso da parceria com a GWM. “Estamos bastante otimistas, confiantes e confortáveis para continuar investindo na marca”, comentou.

O CEO da GWM no Brasil, Oswaldo Ramos, enalteceu a força do Grupo Germânica e sua importância na comercialização dos veículos “O desafio de fazer e vender carro de uma marca desconhecida era bastante grande e por isso precisávamos de um grupo de concessionárias forte que assinasse esse projeto conosco. E a aceitação dos nossos veículos está superando todas as expectativas”, comentou. Oswaldo Ramos disse ainda que a concessionária tem sido considerada a loja de fábrica por conta da proximidade com a fábrica da GWM, localizada em Iracemápolis.

O prefeito de Limeira, Mario Botion, falou sobre a importância da inauguração da nova loja para a cidade. “Este é um momento muito importante para a montadora, para o Grupo Germânica e também para o município porque a nova loja gera empregos, renda e também contribui para o desenvolvimento econômico de Limeira”, disse.

Na GWM Germânica os clientes encontram os modelos da linha Haval H6 e o novo GWM ORA 03, o compacto que combina sustentabilidade e design inovador. Podem conhecer de perto todas as características dos modelos elétricos, além de esclarecer eventuais dúvidas com uma equipe altamente treinada.

A GWM no Brasil e no mundo

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que há 24 anos ela lidera na China, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo.

Nos próximos dez anos, a GWM investirá mais de R$ 10 bilhões na sua operação no Brasil. A fábrica da GWM em Iracemápolis (SP), inaugurada em abril, tem sistema de produção inteligente e capacidade de produção instalada de 100 mil veículos por ano.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 38 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br