O prefeito Chico Sardelli entregou os certificados do prêmio “Destaques Ambientais” – Programa Amigos do Meio Ambiente, edição 2023, na manhã desta quinta-feira (7), em cerimônia realizada no auditório do Campus Maria Auxiliadora da UNISAL.

O evento é um dos projetos elaborados pela Secretaria de Meio Ambiente e está na sua segunda edição. O objetivo é valorizar as ações, os trabalhos de voluntariado e as parcerias firmadas em prol da educação ambiental, reconhecendo as personalidades ambientais, unidades de ensino, alunos, professores, organizações e empresas que tiveram destaque na preservação do meio ambiente no município.

“Parabenizo a todos que foram contemplados com o prêmio. É um momento muito especial e de unirmos forças para lutarmos pela preservação da natureza. Hoje é um dia para reconhecer as parcerias que se destacaram nas ações ambientais desenvolvidas na cidade. O planeta está nos dando um recado, com as mudanças climáticas e aquecimento global, então temos que cuidar, não esmorecer, avançando cada vez mais, pois o meio ambiente é prioridade para a vida da população, para o futuro das nossas crianças. Viva o meio ambiente!”, disse o prefeito Chico.

A premiação aconteceu nas modalidades: autoridades amigas do meio ambiente; alunos destaques; unidades escolares destaques; parceria VerdeAzul, destinados a empresas que foram parceiras e desenvolveram ações em conjunto; ONGs e OSCIPs; associações; entidades; movimentos; amigos do meio ambiente; agricultores destaques na produção sustentável de alimentos; e voluntários ambientais.

“O cuidado com o meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós e, unidos, a força é maior. O evento de hoje é um exemplo disso, com a união de tantos parceiros. Não seria possível sem vocês. Vamos tornar Americana uma cidade cada vez melhor”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O processo de avaliação para a certificação anual dos “Destaques Ambientais”, no âmbito do Programa de Educação Ambiental do município, foi regulamentado por meio da Resolução nº 001/2023, que estabeleceu os critérios de participação dos munícipes na implementação da Política Ambiental.

“Gratidão é a palavra que eu quero destacar hoje neste evento, com a presença do prefeito Chico e do Odir, uma gestão que prioriza o meio ambiente. Temos realizado muitas ações e parcerias por toda a cidade para implementarmos o trabalho. São inúmeros projetos de educação ambiental, zeladoria, paisagismo, licenciamentos, agricultura, Parque Ecológico, Jardim Botânico, Viveiro Municipal, e parcerias que agregam e não medem esforços para cuidar e garantir a qualidade de vida para a população e para o meio ambiente. Parabenizo a todos os parceiros e agradeço pela confiança e apoio em nosso trabalho”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato Oliveira.

“Hoje a educação ambiental de Americana, sob o comando do secretário Fábio, é considerada referência na região, pois foi prioridade na administração do prefeito Chico e do vice Odir. Agradeço pela oportunidade, confiança e respeito aos 43 projetos educativos desenvolvidos na cidade. Foram 32 mil pessoas impactadas pelas ações presenciais de educação ambiental e 40 mil nas ações digitais. Vamos continuar o trabalho e conquistar muitas vitórias. Todos os homenageados hoje merecem este reconhecimento pelas ações feitas com muito amor. Juntos fizemos a diferença e espero contar com todos novamente em 2024”, disse a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programa e Agricultura, Kátia Birke.

“As parcerias são fundamentais para a realização dos projetos, obtendo resultados positivos para promover a educação ambiental. Agradeço à Secretaria de Meio Ambiente, ao secretário Fábio e diretora Kátia, pelo trabalho desenvolvido em conjunto nas nossas escolas. Vamos fazer o nosso melhor possível sempre”, disse a supervisora da Secretaria de Educação, Kely Nandin, representando o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Sueli Luzia Oliani, representando o dirigente da Diretoria de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira, destacou a realização do evento e o incentivo às escolas. “Este evento importante demonstra o cuidado com o meio ambiente. Parabenizo a todos os professores que trabalham com esta temática. Americana está mudando para melhor, com muitas ações sendo realizadas para nossa cidade, em parceria com o Estado e o município”, disse Sueli.

Campeonato

Além da entrega dos certificados, foi realizada a entrega dos troféus e prêmios aos vencedores de novembro e da final da primeira etapa do Campeonato de Tampinhas, Lacres e Blisters “Eu junto você também, todos fazendo o bem”, promovido pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana) com o apoio da Prefeitura.

Conquistaram os primeiros lugares: EMEI Tangará (categoria Educação Infantil), CIEP Octavio Cesar Borghi (Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino) e EE Prof. Alcindo Soares do Nascimento (Ensino Fundamental Rede Estadual e Particular).

Os campeões da primeira fase do campeonato foram: EMEI Tangará (Educação Infantil), CIEP Profª Philomena Magaly Makluf Rossetti (Ensino Fundamental Rede Municipal de Ensino) e EE Prof. Alcindo Soares do Nascimento (Ensino Fundamental Rede Estadual e Particular). As escolas receberam do SICREDI (Sistema de Crédito Cooperativo) cheques no valor de R$ 300 como premiação.

O presidente da APAE, Roberto Dellapiazza, falou sobre a importância do campeonato e da premiação dos “Destaques Ambientais”. “As ações do campeonato buscam promover a conscientização da preservação do meio ambiente e a inclusão social da pessoa com deficiência. As premiações do campeonato e dos Destaques Ambientais incentivam cada vez mais a educação ambiental. A APAE é amiga do meio ambiente”, disse Roberto.

Ainda houve exposição de trabalhos com reaproveitamento de resíduos promovidos pela rede estadual de ensino, livros de atividades produzidos pela Secretaria de Educação, painéis, mascotes da Unidade de Educação Ambiental, da APAE e da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, maquetes simuladoras, doação de mudas de árvores, sementes e hortaliças.

Também participaram do evento os vereadores Léo da Padaria e Thiago Martins, os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Luiz Cezaretto (Habitação), Diego Guidolin (Planejamento), Hugo Troly (Negócios Jurídicos) e Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios), Carlos Zappia (superintendente do DAE), João Miletta (coordenador da Defesa Civil), Pedro Peol (secretário adjunto de governo), Neto Franzato (secretário adjunto de Meio Ambiente), os diretores de Licenciamento Ambiental, Cícero Jesus, de Praças e Jardins, Antonio Donizetti, do Parque Ecológico, João Carlos Tancredi, a assessora do secretário de Meio Ambiente, Andréa Gonçales, o presidente do COMDEMA (Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente), João Marco Alves de Oliveira, Padre Sergio, da UNISAL, entre outros convidados.