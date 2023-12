Pesquisa mostra que Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa tem 81% de aprovação

De acordo com a empresa de pesquisas Indsat, a Merenda Escolar servida pela Prefeitura de Nova Odessa aos mais de 5 mil alunos da Rede Municipal de Educação obteve aprovação de 81% da população entrevistada – o maior índice no período entre setembro de 2022 e outubro deste ano. A mais recente pesquisa sobre o tema foi divulgada no site da empresa no último dia 27/11. Também no último trimestre, as avaliações positivas saltaram 19,5%, maior evolução do período, enquanto a rejeição caiu pela metade entre julho e outubro.

“No início do semestre, as avaliações negativas apresentaram 8,4%, reduzindo para 4,1% no último trimestre do ano. O número, formado por 3,5% de ‘ruim’ e 0,6% de ‘péssimo’, é o menor indicador entre setembro de 2022 e outubro deste ano. Baseado exclusivamente na opinião de 400 moradores maiores de 16 anos, os dados consideram margem de erro de 4,8% sob intervalo de confiança de 95%”, divulgou a empresa de pesquisas.

A Merenda Escolar servida pela Prefeitura a seus alunos está entre os 5 melhores serviços públicos de Nova Odessa, segundo a Indsat, que avalia 16 setores na cidade. “Com 784 pontos, os resultados obtidos pela Merenda em outubro ultrapassaram a média das CPPs, de 755 pontos, mantendo o Alto Grau de Satisfação. Assim como observado na aprovação, o patamar atual do setor é o mais elevado do último ano”, destacou a empresa.

Para a nutricionista responsável pelo Setor, Juliana Pissaia Savitsky, “é gratificante ver que o reconhecimento dos nossos alunos e os resultados da pesquisa melhoraram”. “Nosso Setor de Merenda, assim como as equipes das cozinhas das creches e escolas municipais, se empenha sempre pensando no melhor para nossas crianças. Para nós, não basta apenas ter uma refeição saborosa, é preciso ser segura de qualidade e que haja carinho no preparo, afinal, estamos cozinhando para o nosso bem mais precioso, nossas crianças. Trabalhamos com amor e dedicação para isso. E, para o próximo ano, vamos fazer o possível para que esses resultados sejam ainda melhores”, garantiu a experiente profissional de Nutrição.

“Quando profissionais experientes fazem um trabalho com amor e dedicação, os resultados aparecem, como é o caso da nossa Merenda Escolar. Só podemos agradecer aos profissionais do setor e garantir que nossa gestão vai continuar dando todas as condições para eles fazerem o melhor trabalho sempre”, completou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

A MERENDA

A Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa atende diariamente quase 6 mil estudantes da cidade, incluindo as 26 unidades da Rede Municipal de Ensino, desde os CMEIs (as “creches” municipais) até as EMEFs e EMEFEIs – unidades que atendem a crianças de 6 a 11 anos. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) a “guardinha” da cidade.

A equipe é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no antigo CTPV. Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral.

Através da parceria entre o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana) e o Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”) de Nova Odessa, alunos da Rede Municipal da cidade têm participado de diversas atividades envolvendo avaliações nutricionais e ensinamentos sobre os alimentos oferecidos na merenda escolar. O projeto é supervisionado pela nutricionista responsável pelo Setor, Juliana Pissaia Savitsky.

