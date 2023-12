Chefe de Gabinete de Lula visita Sumaré

O chefe de gabinete da Presidência da República, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, esteve em Sumaré para cumprir uma série de agendas a pedido do presidente Lula. Marcola chegou na cidade no domingo (03) e foi recebido pelo vereador Willian Souza (PT), de quem é amigo pessoal.

Na manhã de segunda-feira (04), acompanhado pelo vereador, o assessor presidencial esteve no gabinete do prefeito Luiz Dalben (Cidadania), e visitou ainda o deputado Dirceu Dalben (Cidadania), antes de seguir para uma reunião com moradores do Residencial Vila Soma.

O assessor explicou que a visita a cidade foi um pedido de Lula para dialogar com as lideranças do município e conhecer o processo de urbanização do novo bairro, que já conta com energia elétrica e passa por obras de ligação de água e esgoto.

“O presidente Lula tem muito carinho por Sumaré e pelo vereador Willian. Minha visita tem o objetivo de reforçar o compromisso do presidente com a comunidade sumareense, estreitar laços e trazer investimentos do governo federal para cá. Para isso a interlocução com o vereador Willian é fundamental para estabelecer essa ponte entre Sumaré e Brasília”, disse Marcola.

“Tivemos também uma conversa muito boa com o prefeito Luiz Dalben para avançar na elaboração de projetos de interesse do município. O presidente Lula sempre defendeu atenção especial aos prefeitos e mantém neste terceiro mandato a mesma postura em relação ao atendimento prioritário que quer para as prefeituras”, afirmou.

O vereador Willian Souza explicou que tem interesse em trazer para Sumaré os investimentos previstos no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que pode garantir a execução de programas como o Minha Casa, Minha Vida, além de projetos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e infraestrutura.

“Foi uma honra receber o Marcola em nossa cidade e acompanhá-lo em diversas reuniões e agendas. Ele é o nosso anfitrião quando vamos a Brasília e garante que as portas estejam sempre abertas para Sumaré. Estamos trabalhando juntos com o prefeito Luiz Dalben para garantir que essa retomada das obras e dos investimentos públicos pelo governo federal chegue para dar mais qualidade de vida para a população de Sumaré”, finalizou Willian.