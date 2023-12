Câmara de Nova Odessa realiza última sessão do ano na segunda

A Câmara de Nova Odessa realiza, na próxima segunda-feira (11/12), a última sessão ordinária do ano. Na pauta estão 14 indicações, 17 requerimentos, sete moções e dois projetos de lei, sendo um deles o projeto 98/2023, de autoria do prefeito Cláudio José Schooder, que fixa despesas e estima receita do município para o exercício de 2024 (orçamento municipal).

O projeto do orçamento está na pauta para votação da redação final, já que tanto o projeto, quanto as emendas apresentadas pelos vereadores foram aprovados em primeira discussão na sessão do dia 27 de novembro. Na última sessão ordinária (04/12), a redação final foi retirada da pauta por um pedido de vistas formulado pela vereadora Márcia Rebeschini, líder da bancada do governo.

O projeto do orçamento conta com as emendas do chamado orçamento impositivo, aprovado em Nova Odessa em 2021. O objetivo é ampliar a participação popular na destinação de recursos do orçamento municipais através dos vereadores, representantes eleitos pelo povo.

Desde o ano passado, com o aumento do percentual do orçamento impositivo, os parlamentares podem escolher o destino de 2% da Receita Corrente Líquida por meio de emendas apresentadas ao projeto de lei que fixa receitas e despesas do município.

Para o orçamento de 2024, cada vereador pode escolher a destinação de R$ 647.353,30, sendo que metade desse valor deve ser destinado para investimentos em saúde.

O segundo projeto na pauta também é de autoria do prefeito municipal prevê alteração na lei municipal que regulamenta o funcionamento do pátio de veículos apreendidos na cidade. De acordo com a justificativa do projeto, o número estabelecido atualmente está muito superior à demanda real.

A legislação estabelece que o pátio deve ter 300 vagas para veículos leves, 150 para motocicletas e 40 para veículos pesados. Com a alteração proposta, a exigência passará a ser 120 vagas para veículos leves, 80 para motos e 10 para caminhões e ônibus.

Ainda na justificativa o prefeito argumento que o contrato de concessão foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado e que a alteração atende a uma recomendação do tribunal.

A sessão ordinária tem início às 14h, é aberta ao público e pode também ser acompanhada pela transmissão ao vivo na página da Câmara no Facebook e no Youtube.