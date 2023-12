Câmara entrega honrarias a 16 pessoas: Confira

A Câmara de Nova Odessa entregou honrarias a 16

pessoas da cidade esta semana.

Foi realizada, na última quinta-feira (07/12), sessão solene para entrega de títulos de cidadão novodessense e de medalhas de mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho e Zumbi dos Palmares.

Leia + sobre política regional



A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, Wagner Morais. Participaram ainda os vereadores Paulo Bichof, Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Sílvio Natal, o Cabo Natal, Márcia Rebeschini, Antônio Alves Teixeira, o Prof. Antônio, Oseias Jorge, Levi Tosta, o Levi da Farmácia, e Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé.

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi, também acompanhou a entrega das honrarias.

Foram homenageados com título de cidadão novaodessenses: Nivaldo de Jesus Coelho (indicado pelo vereador Paulo Bichof), Juçara Aparecida Rosolen dos Santos (indicada pelo vereador Cabo Natal), José Lino Bechis (indicado por Bichof), André Roberto de Barros (indicado pelo vereador Levi Tosta), Renan Cogo da Silva (indicado pelo vereador Tiãozinho do Klavin), Rodrigo Dantas de Campos (indicado pela vereadora Márcia Rebeschini), Waltrudes Venâncio Rodrigues Filho (indicado pelo vereador Wagner Morais), Joni Grapeia (indicado pelo vereador Oseias Jorge), Antonio Carlos Costa Lima (indicado pelo vereador Professor Antônio).

As medalhas de mérito Dr. Carlos José de Arruda Botelho foram entregues a Alexandre Almeida (indicado pela ex-vereadora Carol Moura), Haroldo Ramos Teixeira (indicado pelo ex-vereador Ângelo Roberto Réstio), Tiago Rosa Tognella (indicado pelo ex-vereador Ângelo Roberto Réstio), Mateus Rosa Tognella (indicado pelo ex-vereador Cláudio José Schooder), e Eugênio Salles Cavalcanti (indicado pelo ex-vereador Tiago Lobo).

Recebeu ainda a medalha de mérito Zumbi dos Palmares a servidora pública Zuleica Sixta dos Santos, que foi indicada pelo presidente da Casa, Wagner Morais.

“Todos que receberam estas honrarias são pessoas que se destacaram no desempenho de suas atividades sociais e contribuíram, cada um da sua maneira, para o desenvolvimento, a história e a valorização de Nova Odessa. Recebem os maiores reconhecimentos que podem ser feitos por nós vereadores, que aqui estamos para representar toda a população”, disse Morais.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP