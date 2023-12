Um cão da raça pitbull atacou um casal

que fazia sua caminhada matinal esta sexta-feira em Americana. O caso aconteceu no início da manhã no bairro Terramerica, região da Cidade Jardim. Autoridades foram chamadas para atender o caso. O cão estava solto na rua.

O casal foi atendido e a equipe da Zoonones (CCZ) foi chamada para levar o cão que estava sem o dono por perto.

A cidade tem uma lei para uso de focinheiras em cães tidos como violentos, mas ninguém foi multado ou existe qualquer tipo de fiscalização para a aplicação de sanções ou orientação.

