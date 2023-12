A Família Addams-O Musical no TM Americana

O espetáculo de dança “A Família Addams – O Musical”

entra em cena neste fim de semana no Teatro Municipal Lulu Benencase, em duas sessões: no sábado (9) e domingo (10), às 20h. O teatro é aberto ao público com meia hora de antecedência. Os ingressos estão à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, com preços entre R$ 65 e R$ 130.

Leia + sobre Famosos, artes e música

O musical é baseado na peça da Broadway e traz Wandinha já adulta. Ela se apaixona e leva a família do rapaz, os Beinekes, para conhecer a sua, implorando para que eles sejam normais por apenas uma noite. Com muita dança, música e humor, o espetáculo é uma superprodução da Art American Dance.

“Queremos convidar a população para mais essa atração em nosso Teatro Municipal, trazendo ao nosso palco personagens que conquistaram fãs em todo o mundo”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. O telefone para informações é (19) 3461-3045.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP