UBS Mathiensen em obras: atendimento de farmácia na Vila Gallo e Jd. São Paulo

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Mathiensen, em Americana, passará por obras de manutenção predial e adequações estruturais, incluindo a ampliação de áreas de atendimento, a partir desta terça-feira, dia 29. As intervenções têm como objetivo aprimorar o fluxo de atendimento e oferecer um ambiente mais moderno e funcional para a população.

Durante as obras, a dispensação de medicamentos da farmácia da unidade será temporariamente transferida para as farmácias das UBSs da Vila Gallo e do Jardim São Paulo.

O projeto inclui a ampliação do setor odontológico, que passará a contar com dois consultórios, e a criação de um novo consultório médico. Também serão realizadas melhorias como substituição de portas, instalação de novo piso cerâmico em áreas específicas, colocação de balcões com cubas de aço inox nas salas de enfermagem, odontologia e vacinação, troca de revestimentos, revisão das redes elétrica e hidráulica e pintura geral.

Com exceção da farmácia, os demais serviços da UBS Mathiensen não terão alterações nesta fase inicial da manutenção. Qualquer mudança no atendimento, caso necessário, será informada à população com antecedência.

Melhorias

“Estamos promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente no bem-estar dos pacientes e na rotina dos profissionais de saúde. A manutenção da UBS Mathiensen faz parte do nosso compromisso de investir na rede básica e garantir ambientes mais humanizados e eficientes para todos”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Nossa prioridade é manter os serviços em funcionamento, oferecendo alternativas para que a população não seja prejudicada. A transferência temporária da farmácia é uma medida necessária, mas que garante que os pacientes continuem recebendo seus medicamentos sem interrupção”, ressalta a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O investimento nas melhorias na UBS da Vila Mathiensen será de R$ 173.177,66, sendo R$ 23.089,90 por meio de emenda impositiva do vereador Léo da Padaria e R$ 150.087,76 com recursos da Atenção Primária.

