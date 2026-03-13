UBSs de Nova Odessa têm mutirões em março: exames, vacina e testes

Ações acontecem aos sábados em cinco unidades; programação inclui coleta de Papanicolau, vacinação contra diversas doenças e testes para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis

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A Prefeitura de Nova Odessa realiza durante o mês de março uma série de mutirões de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. As ações oferecem à população serviços como coleta de Papanicolau, exames de verificação de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e vacinação para atualização da caderneta de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A importância da prevenção

O exame preventivo Papanicolau é a principal estratégia para detectar precocemente lesões precursoras do câncer de colo do útero, um dos tipos de câncer que mais afetam as mulheres no Brasil. Quando diagnosticado no início, as chances de cura chegam a 100%. O exame também pode identificar infecções por HPV e outras alterações que, se tratadas rapidamente, impedem o desenvolvimento da doença. Recomenda-se que mulheres entre 25 e 64 anos realizem o exame periodicamente.

Já os testes rápidos para ISTs detectam infecções como HIV, sífilis, hepatites B e C. São simples, gratuitos e o resultado fica pronto em poucos minutos. Identificar essas infecções precocemente é fundamental para iniciar o tratamento adequado, evitar complicações graves e interromper a cadeia de transmissão.

Confira o cronograma completo com datas, horários, serviços e endereços:

14 de março (sábado)

UBS 1 – Centro

Horário: 7h30 às 16h

Serviço: Coleta de Papanicolau (com agendamento prévio)

Endereço: Avenida Carlos Botelho, nº 3

Telefone para agendamento: (19) 3466-1493

Observação: Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas, a unidade atenderá mulheres que procurarem o serviço sem agendamento.

UBS 5 – Jardim Alvorada

Horário: 8h às 16h

Serviços: Vacinação e Coleta de Papanicolau.

Endereço: Rua das Imbuias, nº 355

Telefone: (19) 3498-2732

21 de março (sábado)

UBS 3 – Jardim São Manoel

Horário: 7h às 16h

Serviços: Vacinação e Coleta de Papanicolau (com agendamento prévio).

Endereço: Rua Sigesmundo Anderman, nº 731

Telefone: (19) 3466-1275

28 de março (sábado)

UBS 2 – Jardim São Jorge

Horário: 7h às 16h

Serviços: Vacinação, Coleta de Papanicolau (com agendamento prévio), Testes Rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), Verificação de Pressão Arterial e Glicemia (Teste de Dextro).

Endereço: Rua São Paulo, nº 65

Telefone: (19) 3466-2329

UBS 6 – Jardim Marajoara

Horário: 7h às 16h

Serviços: Vacinação e Coleta de Papanicolau (sem agendamento prévio).

Endereço: Rua Aurélia de Paula Belinati, nº 69

Telefone: (19) 3466-1104

UBS 7 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Horário: 8h às 12h

Serviços: Vacinação e Coleta de Papanicolau (com agendamento prévio).

Endereço: Rua Alexandre Bassora, nº 833-651

Prevenção e cuidado

A Secretaria de Saúde reforça que a prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável. Para os serviços que exigem agendamento prévio, as interessadas devem procurar a unidade com antecedência ou entrar em contato por telefone. Aproveite os mutirões e procure a UBS mais próxima.

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