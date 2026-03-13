Com o apoio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana, o Feirão Casa Paulista acontece a partir desta sexta-feira (13), das 9h às 18h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293.

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O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, vai disponibilizar 199 cartas de crédito, com subsídios no valor de R$ 13 mil cada, totalizando R$ 2,587 milhões em concessão de créditos imobiliários para famílias com renda de até três salários mínimos.

O feirão segue até domingo (15) e oferece unidades de apartamentos do empreendimento Condomínio Iracema, da Construtora Itajaí, no Jardim da Balsa. O atendimento desta edição será voltado para interessados com renda familiar de até três salários mínimos, que não possuam imóvel próprio e nem tenham sido beneficiados por outro programa habitacional. Para o cadastramento, são exigidos RG, CPF, comprovante de endereço e renda, carteira de trabalho e título de eleitor.

Pra participar do Feirão

Podem participar os inscritos no Cadastro Habitacional do município, que está aberto para novas adesões por meio do site inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br. O cadastro também pode ser feito pessoalmente na Secretaria de Habitação (Avenida Brasil, nº 1.293 – Jardim São Paulo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, ressaltou a iniciativa em parceria com o Governo do Estado para o atendimento das famílias. “A gestão do governador Tarcísio de Freitas tem investido em programas para o avanço no atendimento às demandas habitacionais. Ficamos felizes em intermediar esta ação para a população de Americana, que terá a oportunidade de conquistar seu imóvel próprio”, afirmou.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto, destacou o trabalho em conjunto. “As famílias cadastradas terão a oportunidade de participar do processo e adquirir seus imóveis próprios graças a essa parceria com o Governo do Estado. Por meio do feirão, será viabilizada a emissão de Certificados de Subsídio do Programa Casa Paulista, totalizando 199 créditos de R$ 13 mil para cada contemplado. É um avanço para a política habitacional do município, que contribui para o atendimento das famílias que esperam realizar o sonho da casa própria”, ressaltou.

O edital para seleção de empresas construtoras e incorporadoras do setor habitacional interessadas em participar do processo foi lançado pela Prefeitura em novembro de 2025.