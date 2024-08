O brasileiro Alex Poatan está marcado na história do UFC. Mesmo com pouco tempo na organização, ele chegou para abalar as estruturas e movimentar não apenas uma categoria, mas duas.

Após estrear no Ultimate Fighting Championship em 2021 e já conquistar o cinturão do peso médio em 2022, Poatan migrou para os meios-pesados em 2023. E quem esperava que ele fosse sofrer, se enganou. Já são quatro duelos na nova categoria, com quatro vitórias e o título.

No último duelo, fez uma revanche contra Jiří Procházka, ex-campeão da categoria, e venceu pela segunda vez. Com dois atletas de peso, o embate movimentou apostas online e fãs do esporte.

A vitória foi conquistada aos 13 segundos do segundo assalto, com um chute alto de perna esquerda que levou Jiri Prochazka ao chão. Após o duelo, Dana White, presidente do UFC, chegou a falar com a imprensa sobre o confronto e fez uma revelação.

Segundo ele, como Poatan tinha uma longa carreira no kickboxing e já era mais velho, não acreditava que ele poderia ter muito sucesso no UFC.

“Eu achava justamente o oposto, que ele não ia se sair muito bem, que ia ser derrubado, esmagado, mas eu estava errado. (A luta) Pareceu incrível, começou ainda melhor do que a primeira. Ele com aqueles chutes na perna, estourando a perna, e Jiri foi salvo pelo gongo. Foi incrível. Alex Poatan é um monstro. Estamos falando de dois caras que aceitaram a luta em cima da hora”, apontou o presidente.

Além disso, Dana ainda destacou que se Poatan subir para os pesos-pesados, não existe um adversário certo, mas que Jon Jones e Stipe Miocic podem aparecer no caminho do brasileiro.

Os prêmios no UFC 303

Com ótima atuação, Alex Poatan ainda recebeu US$ 50 mil, cerca de R$ 274 mil em bônus, após o nocaute no segundo round, que rendeu os prêmios de “Luta da Noite” e “Performances da Noite”.

Na entrevista após o combate, ele chegou a brincar que deveria levar US$ 303 mil, pelo número do evento, mas não foi atendido. Além dele, Payton Talbott, Joe Pyfer e Macy Chiasson também levaram prêmios por “Performance da Noite”.

Quais os próximos passos de Poatan?

Após conquistar dois cinturões em duas categorias diferentes, Alex Poatan pode optar por tentar fazer algo inédito no UFC: conquistar três cinturões em três categorias diferentes.

Para isso, precisa subir para os pesos-pesados e o próprio atleta já deu declarações sobre isso. Jon Jones é o campeão da categoria, mas está afastado. Dessa forma, o interino é Tom Aspinall.

Caso suba, a tendência é que Dana White faça o mesmo que fez na última mudança do brasileiro, que foi casar uma luta dura, como contra Miocic e, se vencer, a segunda ser pelo cinturão.

Com essa expectativa, operadores como a Bet365 oferecem mercados de palpites no esporte e ficam de olho nos próximos passos de Alex Poatan, além de toda a organização.