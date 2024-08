Vendas para o Dia dos Pais devem crescer 1,6% no estado, projeta FecomercioSP

Os setores do varejo mais sensíveis ao Dia dos Pais devem faturar cerca de R$ 24,8 bilhões em agosto, no Estado de São Paulo, de acordo com projeções da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). O montante representa um acréscimo de R$ 400 milhões no faturamento, expansão de 1,6% em comparação ao mesmo mês de 2023, marcado pela data comemorativa.

Usualmente, três atividades são mais impactadas pelo Dia dos Pais: eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos; lojas de roupas e calçados; e farmácias e perfumarias, que devem encabeçar o crescimento das vendas neste ano. Isso acontece porque o desempenho do varejo de eletrônicos tem oscilado entre resultados positivos e negativos há algum tempo. Já o segmento de vestuário e calçados sobe continuamente desde o pós-pandemia — e, por isso, deve-se considerar a forte base de comparação.

SEGUNDO SEMESTRE

De acordo com a FecomercioSP, o Dia dos Pais abre o calendário de datas comemorativas do segundo semestre. Por isso, é uma ótima oportunidade para o varejo brasileiro avaliar e ajustar estratégias.

Além disso, a ocasião pode ser considerada um “termômetro” de como serão as vendas no resto do ano. São informações importantes para que o empresário possa planejar melhor as compras, os estoques, o quadro de colaboradores, entre outros pontos importantes da operação.

