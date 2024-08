Suzano entrega donativos arrecadados na ‘Corrida Faz Bem’

O time de voluntários da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou, nesta quarta-feira (07/08), a entrega dos donativos arrecadados durante a terceira edição da “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem”, à Apae, Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

O evento esportivo foi realizado pela Suzano no dia 21 de julho, em parceria com a Chelso Sports e com o apoio da Prefeitura de Americana, e reuniu mais de 2,2 mil participantes para as modalidades corrida de 5 km e 10 km, e caminhada de 5 km.

Ao todo, as doações dos participantes somaram 14.435 itens, entre eles, arroz, óleo de cozinha, água mineral, sabonete, creme dental, shampoo, condicionador, desodorante, detergente, sabão em pó e desinfetante.

