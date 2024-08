O Comércio de Nova Odessa estará com horário especial de funcionamento nesta sexta-feira e sábado, em virtude do Dia dos Pais. As lojas de todas as regiões da cidade estarão abertas nos dois dias das 9h às 18h, oferecendo aos consumidores horários estendidos para adquirir os presentes para esta data especial, que será celebrada no próximo domingo, dia 11 de agosto.

Segundo a Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), os comerciantes da cidade esperam um crescimento de 4% a 5% nas vendas, em comparação com o Dia dos Pais do ano passado. Entre os itens mais buscados até o momento estão roupas, calçados, perfumes e acessórios como meias, cintos, óculos, carteiras e relógios.

Já a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas) também prevê um aumento de 3,97% nas vendas físicas na RMC (Região Metropolitana de Campinas) como um todo, em função da data, com um faturamento estimado em R$ 165 milhões na soma das 20 cidades da metrópole.

“Embora o crescimento (com relação a 2023) seja modesto, a tendência positiva demonstra o esforço dos consumidores da RMC em manter as tradições, mesmo em meio a um cenário econômico incerto”, observa Mário Eduardo Campos, economista da ACIC. Além disso, as vendas online também devem registrar um aumento de 3,54%.

O “ticket” médio (ou seja, o valor médio dos presentes) neste Dia dos Pais de 2024 deve ficar em R$ 135,80, o que representa um acréscimo de 3,66% em relação ao ano anterior. Além de roupas e calçados, os presentes mais procurados incluem produtos de tecnologia, eletrônicos e perfumes, com muitos também optando por almoços em restaurantes para celebrar a data.