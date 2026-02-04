Em momentos diferentes na Série A3 do Campeonato Paulista, União Barbarense e Rio Branco vão a campo esta quarta-feira.
|
Rank
|
Clube
|
Pontos
|
Partidas jogadas
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Gols marcados
|
Gols contra
|
Saldo de gols
|
1
|
Portuguesa Santista
|
9
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6
|
1
|
5
|
|
2
|
Catanduva
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5
|
2
|
3
|
|
3
|
Rio Claro
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4
|
2
|
2
|
4
|
XV de Jaú
|
6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3
|
2
|
1
|
|
5
|
Marilia
|
5
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5
|
1
|
4
|
|
6
|
São Bernardo
|
5
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6
|
3
|
3
|
7
|
União Barbarense
|
5
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3
|
2
|
1
|
8
|
Itapirense
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
0
|
9
|
Desportivo Brasil
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
5
|
-2
|
10
|
União São João
|
3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
4
|
-1
|
11
|
Rio Preto
|
3
|
3
|
0
|
3
|
0
|
5
|
5
|
0