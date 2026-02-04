Uma ação especial voltada ao cuidado nutricional e ao bem-estar de pacientes oncológicos, realizada pela Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana, ganhou destaque no site World Cancer Day, referência internacional na divulgação de iniciativas realizadas em unidades hospitalares. A publicação ocorre em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado nesta quarta-feira (4), e pode ser acessada por meio do link https://www.worldcancerday.org/activities/acao-de-nutricao-funcional-na-quimioterapia.

Criada em 2000 e liderada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), a data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a doença e incentivar a prevenção por meio de ações globais. O tema do ciclo 2025–2027, “Unidos pela Única”, coloca as pessoas no centro do cuidado e propõe novas formas de promover impacto positivo na luta contra o câncer.

A atividade realizada em Americana e destacada pelo site internacional foi desenvolvida pelas nutricionistas Valeska Zanetti e Andréia Rissati, que elaboraram um shake energético e funcional, com ingredientes de boa tolerância, sabor suave e fácil digestão, respeitando as necessidades nutricionais específicas dos pacientes oncológicos. A iniciativa teve como intuito oferecer uma opção leve, nutritiva e de fácil aceitação, contribuindo para a manutenção da energia e da qualidade de vida durante o tratamento.

“Sabendo que muitos pacientes enfrentam alterações no apetite, sensibilidade gastrointestinal e dificuldade de manter uma alimentação equilibrada durante as sessões de quimioterapia, elaboramos uma receita prática de shake energético e funcional, enriquecido com cálcio e preparado com leite zero gordura. Pensamos em uma preparação simples, que pudesse ser bem aceita pelos pacientes”, explicou Andréia.

“Na ação também prestamos orientações gerais sobre a importância da nutrição no tratamento oncológico, reforçando como escolhas alimentares adequadas contribuem para a energia, o bem-estar e a manutenção do estado nutricional”, completou Valeska.

Além da degustação do shake preparado na hora, os pacientes ganharam um kit com os ingredientes e a receita de preparo, possibilitando que a bebida nutritiva fosse reproduzida em casa. Os insumos (gelatina e leite zero gordura) foram doados por parceiros solidários: Interact Club de Americana (Juventude do Rotary Club), Rotakids (Clube de Crianças do Rotary Americana Ação), Bio Nestlé e Nestlé Molico.

Destaque força da Unacon

De acordo com a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro o reconhecimento internacional confirma que o trabalho desenvolvido na unidade segue no caminho certo. “Essa visibilidade reforça o nosso compromisso com o cuidado integral dos pacientes. Para além do aspecto nutricional, buscamos oferecer atenção e carinho. Essas pequenas ações fazem grande diferença na rotina de quem está em tratamento oncológico. Dessa forma, adotamos uma abordagem humanizada, que impacta positivamente não só a saúde física, mas também o bem-estar emocional dos pacientes”, destacou.

“O destaque internacional recebido pela Unacon de Americana mostra que estamos no caminho certo ao priorizar um cuidado cada vez mais humano e integral. A saúde vai além dos procedimentos médicos e envolve acolhimento, atenção e iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Essa ação reforça o comprometimento da rede municipal em oferecer um tratamento que coloca as pessoas no centro, com sensibilidade, responsabilidade e excelência”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.