O União Barbarense de novo não conseguiu vencer.

O time enfrentou o Vocem de Assis na tarde deste sábado jogando em casa no Estádio Antônio Guimarães. E o jogo terminou em empatou em 0 a 0.

O jogo foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista série A4.

O UAB, comandado agora por Lúcio Borges, foi a campo com surpresas. Um dos principais jogadores do time, o camisa 10 Khawhan, foi banco e entrou somente no intervalo. Vitor Hugo foi o meia da equipe.

Leia + Sobre todos os Esportes

Com o empate, o União está em 12º colocado caiu uma posição na tabela. O time soma apenas cinco pontos. O próximo compromisso é na tarde da próxima quarta-feira contra o lanterna Joseense.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP