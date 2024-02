Big Techs prometem coibir fakenews nas eleições

Mais um passo contra fakenews nas eleições foi anunciado.

Um consórcio composto por 20 das principais empresas de tecnologia globais uniu forças para enfrentar um desafio crítico: a interferência de conteúdos enganosos gerados por inteligência artificial nas eleições mundiais.

Representantes da OpenAI, Google, X (ex-Twitter), TikTok e Meta (proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp) anunciaram a assinatura de um acordo pioneiro.

O objetivo? Proteger a integridade dos processos eleitorais em todo o mundo, garantindo que informações falsas ou manipuladas não influenciem indevidamente os eleitores.

O acordo foi revelado durante uma conferência de segurança em Munique, Alemanha, e contou com a adesão de empresas como Adobe, Amazon, Anthropic, Arm, ElevenLabs, Google, IBM, Inflection AI, LinkedIn, McAfee, Meta, Microsoft, Nota, OpenAI, Snap Inc., Stability AI, TikTok, Trend Micro, Truepic e X.

