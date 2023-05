Professores e profissionais com atuação, influência e relevância nas áreas de Educação, Ciência, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação se reunirão no fórum permanente, com o objetivo de trazer suas ideias, experiências e visões práticas acerca da Ciência aberta e descentralização, abordando os paradigmas relacionados à pesquisa, desenvolvimento, democratização e acesso à Ciência.

O evento acontecerá no dia 23 de maio, a partir das 9h, no Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A programação iniciará com a primeira mesa de debate, às 9h15. O tema abordado será “Ciência Aberta X Ciência Descentralizada: Desafios das áreas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação”.

A segunda mesa terá início às 11h, logo após o coffe break, por meio da qual estarão em pauta o Blockchain, Inteligência Artificial e Ciência de Dados aplicadas à Ciência. Depois da pausa para o almoço, os participantes se reunirão para a terceira mesa de debate, que acontecerá às 14h, cujo tema é Pedagogia, Empreendedorismo e Gestão aplicados ao ensino da Ciência e do método científico. Logo após, os participantes farão uma pausa para um café, antes da última mesa.

A programação se encerra na quarta mesa, pela qual será debatido o tema que leva o nome do fórum: “Ciência aberta e descentralizada: integrando pesquisa-científica à sociedade”.

Fórum conta com convidados renomados do setor

O evento contará com convidados especiais renomados, no mundo das Ciências, entre estes a cientista Maria Goretti, Líder da deScier e embaixadora da Associação Brasileira de Startups de Saúde que atuou por mais de 35 anos como pesquisadora na Fiocruz. Outra convidada é a professora Claudia Maria Bauzer, eleita em 2018 para a Academia Brasileira de Ciências; membro do Conselho Científico da WDS (World Data System) desde 2020 e eleita Fellow da World Academy of Sciences, em 2021.

Um dos organizadores do evento é o cientista da computação pela Unicamp, Jonathan Boilesen,CEO & co-founder da Boilesen, empresa de Consultoria e Treinamento em Gestão Estratégica, Inteligência de Negócios e Inovação.

O profissional ressalta a importância do evento para o debate da Ciência no cotidiano. “Considerando o impacto da Ciência e da Tecnologia em nosso dia a dia e em nossas vidas, é fundamental pensar sobre como o tema interage com a sociedade, através do Empreendedorismo e da Inovação. Um exemplo é o recente desenvolvimento de vacinas para a COVID-19, além das fake news sobre o tema. Já em relação às tecnologias atuais, como Inteligência Artificial e Blockchain, é importante discutir como são desenvolvidas e poderão ser utilizadas para avanço e desenvolvimento da sociedade de maneira global”, conclui Boilesen.

Os interessados em participar do fórum podem efetivar sua inscrição até o dia 23/05, pelo site https://www.foruns.unicamp.br/eventos/forum-permanente-desafios-da-ciencia-aberta-e-sua-descentralizacao