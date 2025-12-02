Unidos da Vila Azenha e Matsubara disputam neste sábado (6/12) a grande final da 1ª Divisão do Futebol Amador de Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza neste sábado (6/12) a final da 1ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa. Os times Unidos da Vila Azenha e Matsubara se enfrentam às 15h30 no Campo do Progresso, em uma final que promete lotar a arquibancada e celebrar a força do esporte amador na cidade. Ao todo, 10 clubes participaram da competição, reunindo cerca de 250 atletas. O Grupo A contou com E.C. Real, Guarapari, Planalto F.C., São Manoel e UVA; enquanto o Grupo B foi formado por Desportivo Déli, E.C. Juventude, E.C. Triunfo, Matsubara Esfer e Unidos Santa Rosa.

A classificação para a decisão veio após semifinais movimentadas que aconteceram no último sábado (29/11), no Campo do Progresso. O Unidos da Vila Azenha garantiu sua vaga ao vencer o Guarapari por 3 a 0, mostrando intensidade e eficiência. Já o Matsubara conquistou a vitória ao superar o Unidos do Santa Rosa por 4 a 1, em um confronto de alta qualidade técnica que empolgou os torcedores.

“A expectativa para a final deste sábado, é de um grande espetáculo, coroando mais uma edição bem-sucedida da competição no município,” disse o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique Carvalho.

