A Unisal nomeou o professor Duílio Fabbri Jr. como novo Reitor para o biênio 2024-2026

a partir de 15/02/2024. O Padre Alexandre tomou a decisão e a Comunidade acadêmica dá as boas-vindas, desejando um trabalho comprometido com a educação e a missão salesiana.

Ele já trabalhava como coordenador do Curso de Comunicação Social do UNISAL Americana.

No ano passado, Fabbri Jr. passou a fazer parte do corpo docente da faculdade Casper Líbero. “Vou lecionar nos cursos de Jornalismo e Publicidade”, escreveu à época.

Tem livros e dezenas de textos publicados em revistas e anais de congressos, no Brasil e no Exterior. É autor, entre outros, do livro Transmídia Storytelling (Editora Senac, 2019). Consultor de empresas e órgãos públicos na área de Comunicação. Atualmente, realiza o pós-doutorado em “Ciência, Tecnologia e Inclusão” na Universidade Federal Fluminense (UFF). Trabalha, principalmente, com os seguintes temas: produção audiovisual, discurso midiático, comunicação digital, telejornalismo, tecnologias, convergência midiática, marketing.

