UPA São José aprovada por 94% dos pacientes em 2024

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José apresentou 94% de índice de satisfação entre os usuários em 2024. O resultado tem base nos formulários de avaliação disponibilizados na unidade, respondidos por 1.192 pessoas no ano passado.

O índice considera a parcela dos que responderam que aprovam o atendimento da unidade, por meio das respostas assinaladas como ótimo, bom e regular.

“É muito gratificante ver essa avaliação positiva sobre a assistência prestada pela UPA São José. Esse resultado demonstra o nosso empenho em ofertar um atendimento qualificado e humanizado aos usuários. Os profissionais estão de parabéns, pois a população está reconhecendo o acolhimento que fazem e o serviço qualificado que prestam, num ambiente cuja estrutura também oferece comodidade, organização, limpeza e conforto”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

No formulário preenchido pelos usuários, foram analisados 10 itens, entre tempo de espera, atendimento, limpeza, recomendação, instalações e acomodações. Em relação ao atendimento prestado pelos profissionais da recepção, enfermagem e médico, a satisfação dos pacientes atingiu a marca de 94%, entre ótimo, bom e regular.

No tempo de espera da recepção, atendimento médico e enfermagem, a UPA obteve 93% de aprovação. Mais de 90% validaram as instalações e acomodações da unidade.

No item limpeza, 96% dos usuários elogiaram a UPA São José, e 92% aprovaram as sinalizações de identificação no interior da unidade. Ao todo, 94% responderam que recomendariam o uso do Pronto Atendimento.

“A pesquisa tem o intuito de avaliar todos os setores da unidade e nada melhor do que a opinião do paciente. Assim conseguimos identificar os pontos que precisamos melhorar, tendo o objetivo de proporcionar um melhor atendimento e qualidade no serviço prestado para a população”, disse o diretor da organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Ruy Santos.

A UPA São José foi inaugurada pelo prefeito Chico Sardelli

em março de 2023 e é administrada pela SCMC, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde.