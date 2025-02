O novo padre geral de Nova Odessa foi empossado em missa este domingo. O evento contou com a presença do bispo de Campinas Dom José Roberto, do prefeito Leitinho Schooder (PSD) e do presidente da Câmara Oséias Jorge (PSD).

Missa de Posse Canônica do Pe. Ricardo Aparecido dos Santos na Paróquia Nossa Senhora das Dores – Nova Odessa, com a presença do Bispo Dom José Roberto Palau.

Antes do novo padre. Itamar

O nome mais forte entre os católicos na década passada em Nova Odessa foi o decano Padre Itamar, que foi da igreja do São Jorge e antes havia por décadas sido o nome forte da igreja de São Domingos em Americana.

