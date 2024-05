Quatro razões pelas quais o Uruguai pode causar uma surpresa na Copa América de 2024

À medida que a Copa América de 2024 se aproxima, a Argentina, atual detentora do título, e o Brasil, vencedor em série, são os favoritos óbvios.

No entanto, o Uruguai tem se posicionado discretamente como um candidato formidável para conquistar o título pela primeira vez desde 2011.

Apesar de ser o azarão entre os apostadores da Betfair, aqui estão quatro razões convincentes pelas quais a Celeste pode causar uma reviravolta e emergir como campeã nos Estados Unidos da América.

A liderança transformadora de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, o técnico mestre conhecido por sua perspicácia tática e capacidade de rejuvenescer equipes, deu nova vida à seleção uruguaia desde que assumiu o cargo após a decepcionante eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

O estilo de alta intensidade de Bielsa, a ênfase no jogo ofensivo e a capacidade de maximizar o potencial dos jogadores fizeram do Uruguai uma máquina bem lubrificada.

Sua abordagem inovadora não só melhorou o desempenho da equipe, mas também instilou um senso renovado de crença e confiança entre os jogadores.

Forma e momento recentes

A recente forma do Uruguai na campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 tem sido impressionante, sinalizando sua prontidão para uma forte campanha na Copa América.

Atualmente em segundo lugar na classificação, atrás da Argentina, o Uruguai obteve quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Essas vitórias incluem vitórias históricas por 2 a 0 sobre o Brasil e a Argentina no ano passado, demonstrando sua capacidade de competir e derrotar as melhores equipes da América do Sul.

Essa forma e o impulso obtido com essas vitórias cruciais em jogos importantes proporcionam uma base sólida para o torneio.

Qualidade das estrelas

O Uruguai conta com um time repleto de craques que trazem habilidade e experiência das principais ligas europeias.

Federico Valverde, um meio-campista dinâmico do Real Madrid, oferece versatilidade e uma presença poderosa no meio de campo.

Darwin Núñez, o prolífico atacante do Liverpool, oferece uma capacidade de ponta e de marcar gols. Na defesa, José Maria Giménez, do Atlético de Madri, e Ronald Araújo, do Barcelona, formam uma parceria sólida e confiável.

Essa combinação de talentos garante que o Uruguai tenha o poder de fogo e a solidez defensiva necessários para disputar o título.

Mentalidade vencedora

A mentalidade vencedora está profundamente enraizada na cultura do futebol uruguaio.

Como bicampeã da Copa do Mundo e detentora de um recorde de 15 títulos da Copa América ao lado da Argentina, a Celeste tem uma rica história de sucesso.

Embora tenha se passado mais de uma década desde seu último triunfo na Copa América em 2011, a fome e o desejo de vencer continuam tão fortes como sempre.

Essa mentalidade, combinada com a experiência de jogadores experientes e a exuberância de estrelas emergentes, cria uma mistura potente que pode levar o Uruguai à glória mais uma vez.

—

Embora a Argentina e o Brasil possam ser os favoritos ao título de campeão da Copa América, a transformação do Uruguai sob o comando de Marcelo Bielsa, a impressionante forma recente, a escalação repleta de estrelas e a mentalidade vencedora indomável fazem do país uma séria ameaça na Copa América de 2024.

Com todos esses fatores a seu favor, a Celeste tem todos os motivos para acreditar que pode levantar o troféu e recuperar seu lugar no auge do futebol sul-americano.