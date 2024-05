Um rapaz que tentou dar um golpe em doadores de produtos

para o Rio Grande do Sul foi preso nesta segunda-feira (20) em Piracicaba por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

O jovem de 19 anos deve responder pelo crime de estelionato, após aplicar um golpe em pessoas de um grupo de aplicativo destinado à arrecadação de doações para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

Após um rápido trabalho de investigação, as equipes da Polícia Civil chegaram ao indivíduo, que foi conduzido à sede da Deic de Piracicaba e confessou o estelionato.

De acordo com os relatos, o golpista entrou no grupo de aplicativo no dia 5 de maio e indicou um “suposto” colega especializado em fretes, garantindo a confiança e o profissionalismo do prestador.

Os administradores do grupo fizeram contato com o número do freteiro de nome “Mateus”, fornecido pelo golpista, e combinaram o valor e pagamento pelo transporte das arrecadações até o Rio Grande do Sul. Porém, o telefone era uma segunda linha do próprio golpista, que, ao receber parte do valor via Pix saiu do grupo e desapareceu, até ser encontrado pelos policiais.

Diante das evidências, ele foi conduzido à sede da Deic de Piracicaba, onde formalizou sua confissão e deve responder pelo crime de estelionato. Um boletim de ocorrência foi registrado.

