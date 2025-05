O uso de testosterona em mulheres ainda é cercado por tabus e preconceitos, muitos deles associados à falta de informação. O Dr. Ricardo Barone, ginecologista com ampla experiência em saúde hormonal feminina, esclarece os principais pontos sobre a reposição de testosterona em mulheres, destacando suas indicações, benefícios reais e os riscos do uso inadequado.

Desde o Consenso de Princeton, em 2002 , a deficiência androgênica feminina é uma condição médica reconhecida. Segundo o Dr. Barone, a queda dos níveis de testosterona nas mulheres é natural a partir dos 35 anos e se intensifica após os 40. Essa deficiência está associada a sintomas como cansaço persistente, desânimo, insônia, perda de memória, diminuição do bem-estar, alterações de humor, perda de autoestima, ganho de peso, perda de massa muscular e, principalmente, queda do desejo sexual — o chamado desejo sexual hipoativo.

Reposição de testosterona com segurança – terapia deve ser individualizada

A reposição de testosterona, quando realizada em doses fisiológicas, ou seja, compatíveis com as necessidades do organismo feminino, apresenta risco praticamente nulo de efeitos colaterais. “Não estamos falando de uma substância estranha ao corpo da mulher. É o mesmo princípio que se aplica à reposição de melatonina ou hormônio tireoidiano. O problema não é a testosterona, mas sim o uso inadequado, sem acompanhamento e em doses suprafisiológicas”, afirma Dr. Barone.