Utransv acompanha fiscalização do Detran em veículos de transporte escolar

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e da Guarda Municipal de Americana (Gama), acompanhou a ação de fiscalização dos veículos de transporte escolar realizada pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), nesta terça-feira (24), no Sesi do Parque Universitário. A iniciativa faz parte da Operação Transporte Escolar Seguro e tem como objetivo garantir aos estudantes do município um serviço de qualidade e dentro das normas vigentes.

Durante a ação, foram vistoriados 23 veículos, a fim de verificar a regularidade da documentação, o cumprimento das normas de segurança e as condições de uso e circulação. Essa foi a primeira operação realizada este ano em Americana, e nenhuma irregularidade foi constatada.

“Nossa prioridade é o bem-estar e a integridade das crianças e jovens que utilizam o transporte escolar em Americana. Sabemos que, para as famílias, a segurança dos filhos é o bem mais valioso, e por isso a Prefeitura faz questão de acompanhar de perto essas vistorias. Nosso trabalho é garantir que cada pai e cada mãe tenha a total tranquilidade de que seus filhos estão sendo transportados com o máximo de zelo, proteção e respeito à vida”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Durante a fiscalização, são checados itens indispensáveis para a segurança dos estudantes, como condições dos pneus, sistema de lanterna e de freios, adesivagem amarela na lateral completa do veículo com a escrita escolar, faixas refletivas, além de itens obrigatórios de segurança, como extintor de incêndio, lanternas, tacógrafo, cintos de segurança, entre outros.

Os fiscais do Detran-SP verificam também se o condutor do veículo foi aprovado no Curso Especializado de Transporte de Escolares (CETE), conforme o artigo 138, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e se possui a Autorização de Condutor (AC) destinada à condução de escolares.

Além disso, a equipe fiscaliza se o veículo atende aos requisitos mínimos exigidos pelo artigo 136 do CTB e se possui a Autorização de Transporte de Escolares (ATE), destinada à condução coletiva de escolares, com renovação semestral emitida pelo Detran, a qual deve estar fixada na parte interna, em local visível, conforme os artigos 136, inciso I, e 137 do CTB.

