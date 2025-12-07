O Unidos de Vila Azenha (UVA) levou o título do campeonato Municipal de Futebol da primeira Divisão de Nova Odessa 2025. A consagração foi conquistada após uma emocionante partida contra seu maior rival, o Matsubara.

Desde o início, ambas as equipes buscaram intensamente o gol, mas o Vila Azenha foi quem conseguiu abrir o placar e, ainda no primeiro tempo, ampliou a vantagem para 2 a 0.

Durante o segundo tempo, o Matsubara fez de tudo para diminuir a diferença, mas encontrou uma defesa do UVA bem organizada.

Com o placar favorável, o time do UVA jogou de forma mais tranquila e conseguiu manter o controle do jogo, garantindo assim o título. O técnico Tatu elogiou o desempenho dos jogadores e a presença maciça dos torcedores.

O evento também foi marcado por uma homenagem ao saudoso Adriano do Box 21, realizada pela equipe da secretaria de esportes.

UVA com time forte

Ângelo Foroni, Zé Henrique, Marivaldo, Fugihara, Carmelo e Ronaldão foram fundamentais para o sucesso do campeonato, que é considerado um dos melhores da região.

