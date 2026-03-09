A região de Campinas está com processos seletivos abertos para o preenchimento de vagas na área comercial. As oportunidades são para os cargos de Consultor de Vendas e Pré-vendedor (SDR), com remunerações que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, além de benefícios. As seleções estão sendo coordenadas pela filial da Employer Recursos Humanos em Campinas.

Para o cargo de Consultor de Vendas, as inscrições seguem até o dia 31 de março, com previsão de início das atividades em 4 de abril. Os selecionados terão salário fixo de R$ 3.000,00, comissões e benefícios como vale-refeição (R$ 35,00/dia), convênios médico e odontológico, seguro de vida, assistência funeral, SESC e vale-combustível.

A função exige ensino médio completo (superior desejável), experiência em vendas, conhecimento em meios de pagamentos, domínio de CRM e CNH categoria B. As atividades incluem prospecção e fechamento de contratos de soluções de pagamento para os setores automotivo e de saúde.

Já as vagas para Pré-vendedor (SDR) são de caráter temporário para atuação presencial na região central de Campinas, em uma empresa do segmento de fabricação e comércio de ferragens técnicas.

A remuneração é de R$ 2.000,00, acrescida de vale-refeição de R$ 500,00. Os profissionais serão responsáveis pela qualificação de leads e agendamento de reuniões. É necessário ter perfil comercial e, preferencialmente, experiência em televendas. O início é imediato, com jornada de trabalho em escala 5×2.

As entrevistas para ambos os cargos podem ser realizadas de forma presencial ou online. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail da filial: [email protected].

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

