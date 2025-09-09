Salário de R$ 3 mil. A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), anunciou novas oportunidades de emprego disponíveis para moradores da cidade.

Entre as vagas ofertadas estão salário de R$ 3 mil :

Operador de Telemarketing – 2 vagas, salário a combinar, exigência de ensino médio completo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Vendedor – 1 vaga, salário de R$ 2.100,00, ensino médio completo, CNH categoria “B” e 6 meses de experiência.

Ajudante de Carga e Descarga – 6 vagas, salário de até R$ 1.938,24, exigência de ensino fundamental completo.

Auxiliar de Estoque – 1 vaga, salário a combinar, ensino fundamental completo e CNH “AB”.

Conferente de Logística – 2 vagas, salário de R$ 2.090,21, ensino médio incompleto e 6 meses de experiência.

Motorista Carreteiro – 1 vaga, salário de R$ 2.976,11, ensino fundamental completo, CNH “E” e 6 meses de experiência.

Motorista – 1 vaga, salário de R$ 1.990,00, ensino fundamental completo e CNH “AB”.

Os interessados devem procurar diretamente o PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado