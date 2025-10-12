PLT/Poupatempo da Prefeitura de Nova Odessa está com 27 vagas de emprego

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, anunciou a abertura de 27 vagas de emprego esta semana. As oportunidades são para funções variadas e destinam-se a moradores do município que possuam experiência na área de interesse.

Os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected] e especificar o título da vaga no assunto da mensagem. Também é possível encaminhar esses dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO – Com experiência. De segunda a sexta das 07h às 17h. Salário R$ 1.717,20 + Cesta básica R$ 144,68 + Assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte ou auxílio combustível.(1 vaga)

AJUDANTE GERAL – Ambos os sexos. Maior de 18 anos. Gostar de animais. De terça a sábado das 08h às 18h.(1 vaga)

AJUDANTE DE MARCENARIA – Experiência em marcenaria e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.200,00 + Vale-refeição R$ 348,00.(1 vaga)

AJUDANTE DE OBRA – Com ou sem experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológica + Vale-transporte.(3 vagas)

ALMOXARIFE DE OBRAS – Para controle de estoque e programações de entrega. Das 07h às 17h. Salário compatível + Vale-transporte + Vale-refeição.(1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio completo, maior de 18 anos. Disponibilidade para atuar em escala 6X1. Salário R$ 2.025,00 + Bônus de R$ 182,00 + Fretado + Assistência médica + Assistência odontológica +

Auxilio creche + Seguro de vida + PLR + Refeitório no local.(4 vagas)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Sexo feminino. Com experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Residir preferencialmente em Nova Odessa ou Sumaré. Benefícios: Transporte + Refeição

+ Vale cesta básica.(1 vaga)

AUXILIAR TÉCNICO (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL) – Não é necessário experiência na função. CNH A/B obrigatório. Disponibilidade de horário, pois atenderá chamados de cidade vizinhas à Americana com veículo da

empresa. Salário R$ 2.500,00 + vale-transporte.(1 vaga)

COZINHEIRA – Com experiência em carteira. Escala 6X1 de segunda a sábado das 13h40 às 22h. Salário R$ 2.381,82 + Vale-alimentação R$ 290,00 + Vale-transporte + Assiduidade R$ 160,00 + Plano de saúde + Plano odontológico.(1 vaga)

FAXINEIRA (O) – Experiência com serviços de limpeza. Residir em Nova Odessa. Benefícios: Plano de saúde + Vale-refeição + Vale-transporte.(1 vaga)

FRENTISTA – Não é necessário experiência. Salário R$ 2.431,00 + Vale-refeição + Cesta básica + Premiação. Escala 6X1 das 13h40 ás 22h.(1 vaga)

MONTADOR DE MÓVEIS – Experiência em montagem de marcenaria ou planejados. Disponibilidade de horário. Salário R$ 3.200,00 a R$ 4.200,00.(1 vaga)

MOTORISTA DE TAXI DOG – Habilitação categoria B. Gostar de animais. De terça a sábado das 8h às 18h.(1 vaga)

PEDREIRO – Com experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)

PORTEIRO – Horário das 18h às 00h e das 01h às 06h. Salário R$ 2.021,12 + Vale-alimentação R$ 300,00 (média mensal) + Cesta assiduidade R$ 144,68 + Prêmio assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte + Benefício saúde e odonto pelo sindicato.(1 vaga)

SERVENTE – Com ou sem experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)

SERVIÇOS GERAIS – Sexo masculino. Com experiência na função. Disponibilidade de horário e fácil acesso à Americana. Escala 6X1, de segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h. Salário R$ 1.717,20 + Vale-alimentação R$ 144,68 + Vale-refeição R$ 20,76 por dia trabalhado + Vale-transporte + Prêmio assiduidade.(1 vaga)

VENDEDOR(A) – Acima de 18 anos. Desejável experiência comercial, para vendas ativas de produtos bancários. De segunda a sexta das 08h às 18h. Salário R$ 1.830,00 + Bonificação atrativa + Vale-refeição + Vale-transporte.(1 vaga)

VENDEDOR(A)II – Acima de 18 anos. Escala: folga fixa semanal + folgas em domingos alternados. Não é necessário experiência. Salário R$ 1.910,00 + Premiações + Vale-transporte ou auxílio combustível + Vale-alimentação R$ 173,10 + Plano de carreira + Desconto em todos os produtos da loja.(1 vaga)

VIGIA – Ensino médio completo. CNH A/B. Disponibilidade de horário para atuar na escala 12X36. Períodos diurno ou noturno das 06h às 18h ou das 18h às 06h. Salário R$ 1.899,09 + Vale-alimentação + Vale-refeição + vale-transporte.(1 vaga).

PAT de Americana anuncia 343 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 343 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Sem Experiência 6

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 2

Ajudante de Embalador – Sem Experiência 3

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 2

Alimentador de linha de Produção – Sem Experiência 2

Armazenista – Sem Experiência 5

Assistente Administrativo –Sem Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Sem Experiência 1

Atendente de Balcão – Sem Experiência 8

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 4

Atendente de Loja – Com Experiência 14

Atendente de Restaurante – Com Experiência 4

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 8

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 14

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 8

Balconista – Sem Experiência 3

Balconista de Frios – Sem Experiência 2

Barman – Sem Experiência 5

Carregador de Descarregador de Caminhões – Sem Exp 2

Chefe de Bartender – Sem Experiência 1

Chefe de Limpeza – Com Experiência 4

Chopeiro – Com Experiência 6

Churrasqueiro – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Com Experiência 8

Consultor de Vendas – Sem Experiência 4

Cozinheiro – Com Experiência 16

Cumim – Sem Experiência 6

Eletricista – Com Experiência 3

Eletricista de Instalações – Com Experiência 5

Estoquista – Com Experiência 5

Estoquista – Sem Experiência 2

Estoquista PCD – Sem Experiência 1

Fiscal de Loja – Com Experiência 3

Garçom – Sem Experiência 16

Gerente Comercial – Com Experiência 1

Gerente Comercial – Sem Experiência 1

Gerente de Restaurante – Com Experiência 1

Lavador de Veículos – Sem Experiência 3

Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Montador – Sem Experiência 1

Montagem de Pasta de Tecidos – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Com Experiência 5

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações – Sem Experiência 9

Operador de Acabamentos – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 12

Operador de Caixa – Sem Experiência 3

Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 1

Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 6

Operador de Loja – Com Experiência 4

Operador de Máquina Fixa – Com Experiência 1

Operador de Máquinas – Com Experiência 3

Operador de Vendas – Com Experiência 1

Pintor Eletrostático – Com Experiência 1

Pizzaiolo – Com Experiência 2

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Recepcionista Secretária – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 1

Repositor de Mercadoria – Com Experiência 3

Repositor de Mercadoria – Sem Experiência 4

Retificador – Sem Experiência 1

Servente de Limpeza – Com Experiência 4

Soldador – Com Experiência 1

Soldador – Sem Experiência 1

Subchefe de Cozinha –Com Experiência 1

Subgerente de Restaurante – Com Experiência 4

Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 3

Vendedor Interno – Com Experiência 41

Vigia – Sem Experiência 20

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 28

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 2

Arco Produção 4

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 13

Estágio na Área da Saúde 2

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio para Ensino Médio 6

Santa Bárbara d’Oeste oferece 1.120 vagas de emprego

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Desenvolve Santa Bárbara, disponibiliza 1.120 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. As oportunidades abrangem candidatos alfabetizados, com ensino fundamental, médio, cursos específicos, graduação e também pessoas com deficiência (PCDs). As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados devem encaminhar e-mail para [email protected], informando no assunto o nome da vaga desejada e, no corpo da mensagem, os seguintes dados: nome completo, CPF, RG e currículo atualizado. Outra opção é o atendimento presencial no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall (Rua do Ósmio, 975 – paralela à Avenida Santa Bárbara). Para esse atendimento, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira abaixo a relação completa de vagas disponíveis:

Vagas para alfabetizado

Açougueiro (a), Açougueiro de desossa, Auxiliar de serviços gerais, Ajudante de cozinha, Ajudante confecção, Ajudante de expedição, Ajudante de jardinagem, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante geral, Ajudante geral/ serralheiro, Ajudante geral de tapeçaria, Atendente, Atendente de balcão, Atendente de restaurante, Atendente de lanchonete, Auxiliar de costura, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de manutenção predial, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais,

Auxiliar nos serviços de alimentação, Balconista, Balconista de padaria, Caseiro, Costureira (o), Cozinheiro (a), Cromador, Embalador, Empregada doméstica, Encarregado predial, Esmerilhador, Jardineiro, Instalador de rede de telecomunicações Jr, Jardineiro, Lavador de carros, Líder de jardinagem, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção predial, Mecânico de manutenção industrial, Medidor/ conferente, Mecânico de auto, Meio oficial de cozinha, Montador de acessórios veicular, Motorista, Motorista de caminhão, Motorista de ônibus,

Operador de furadeira radial, Operador (a) de caixa, Operador (a) de máquina costura industrial, Operador de forno leve, Operador de lavadora, Operador de máquina de endireitar, Operador de máquinas, Operador de torno CNC, Operadora de caixa, Operadora de máquinas, Padeiro (a), Passadeira, Pedreiro, Pintor, Pintor eletrostática (a pó), Pintor industrial, Pizzaiolo (a), Promotor, Repositor (a) de mercadorias, Revisor (a), Revisor (a) de tecidos, Serralheiro, Serralheiro industrial, Serralheiro/ montador, Servente de pedreiro, Serviços gerais, Soldador, Soldador TIG, Tecelão (ã), Torneiro mecânico, Trabalhador rural I, Urdidor, Vendedor (a), Vendedor (a) externo.

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Açougueiro (a), Ajudante de açougue, Ajudante de cozinha, Ajudante de montagem, Ajudante de motorista, Ajudante de montagem de andaimes, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante de mecânico de manutenção e instalação, Ajudante de Tecelão, Ajudante geral, Ajudante/ Auxiliar de jardinagem, Armador, Atendente de restaurante, Ajudante de serralheiro, Atendente de loja, Auxiliar de corte, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de rebarbação,

Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de via permanente, Auxiliar de usinagem/produção, Balconista de frios, Balconista de padaria, Caixa/ atendente, Caldeireiro, Costureira (o), Contramestre, Cortador (a), Dobrador de chapas, Encanador industrial, Encanador, Expedidor, Fresador, Forneiro, Instalador de esquadrias de alumínio e vidro, Líder de produção, Mandrilhador fresador convencional, Marceneiro, Mecânico de manutenção, Meio oficial de mecânico, Motorista, Motorista de Ônibus, Montagem de andaimes, Oficial de manutenção,

Operador/preparador de torno cnc e centro de usinagem, Operador de conicaleira, Operador (a) de máquina, Operador (a) de caixa, Pedreiro (a), Preparador de peças cromoduro, Pintor, Pintor industrial, Programador e operador de torno cnc, Repositor (a) de hortifrúti, Revisor (a) de tecidos, Serviços gerais, Soldador, Street vendedor (a), Tapeceiro, Torneiro Mecânico/Meio Oficial, Vendedor (a).

Vagas para ensino médio (2º grau)

½ Oficial de mecânico de manutenção, ½ Oficial serralheiro/ Serralheiro, Açougueiro Ajudante de açougue, Ajudante de expedição, Ajudante geral, Ajudante geral de marmoraria, Ajudante de produção, Assistente de expedição, Assistente de loja, Assistente de vendas, Assistente de administrativo, Assistente de faturamento (E-commerce), Atendente, Atendente de balcão, Atendente de vendas, Auxiliar de corte, Auxiliar de produção, Auxiliar de vendas, Auxiliar de depósito, Auxiliar de expedição, Auxiliar de expedição/ recebimento,

Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de montagem, Auxiliar de produção, Auxiliar de loja/vendas, Balconista, Caixa/atendente, Caldeireiro, Cartazista, Consultor (a) de vendas internas, Consultor (a) de negócios, Conferente, Contramestre, Desenhista Projetista, Empacotador (a), Encarregado de obras, Fiscal de prevenção de perdas, Instalador/ Montador, Jovem aprendiz, Líder de Açougue, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção: curso técnico em mecânica, Mecânico industrial, Motorista,

Operador (a) de caixa, Operador (a) de cartão, Operador (a) de loja, Operador de máquina de endireitar, Operador de torno CNC, Operador logístico, Operador (a) de empilhadeira, Operador (a) de loja II, Operador (a) de Mercearia, Pedreiro, Piloteira, Pintor industrial, Promotor (a) de vendas, Recepcionista, Repositor (a), Repositor (a) de frios, Revisora, Serviços gerais/ auxiliar mecânico, Serralheiro, Subgerente, Técnico de manipulação, Técnico de manutenção, Tesoureiro (a), Torneiro mecânico convencional, Vendedor (a), Vendedor (a) interno, Vendedor (a) interno/ externo, Vendedor (a) externo (PAP), Zelador.

Vagas que exigem cursos

Ajudante de manutenção: curso de mecânico, pneumática e hidráulica, Ajudante de mecânica: curso de mecânica, Ajudante de produção: curso de metrologia e leitura e interpretação de desenhos, Auxiliar de manutenção: curso de eletricista, Auxiliar de manutenção predial: curso de NR35, Auxiliar de mecatrônica: curso técnico em mecatrônica, Auxiliar de mecânico de manutenção C: curso de manutenção automotiva, Cilindrista: curso de caldeira, Consultora de vendas: curso na área de beleza e estética, Desenhista: curso técnico em edificações,

Eletricista: curso de elétrica, Eletricista: curso de NR10 e NR35, Estagiário (a) de segurança do trabalho: curso técnico de segurança do trabalho, Mecânico: curso de mecânica, Mecânico de empilhadeiras: curso de operador de empilhadeira, Mecânico (a) de empilhadeira: curso de mecânico, Mecânico de manutenção: curso de mecânico de manutenção, Montador (a) elétrico: curso básico em elétrica, Motorista Carreteiro: curso de Mopp,

Motorista munck: curso de operador de munck, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de van: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de NR35, Operador (a) carregadeira/ escavadeira: curso de operador de máquinas pesadas, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador (a) de torno CNC: curso de op. torno CNC comando, Operador de centro de usinagem: curso de metrologia,

Operador de CNC: curso de CNC, Operador de máquina britador: curso na área, Operador de produção: curso na área, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Programador (a) de torno CNC: curso de programação e operador de torno CNC, Soldador (a): curso de solda, Soldador TIG: Curso de Solda TIG e Leitura e Interpretação de Desenhos,

Técnico de planejamento e controle de produção, Técnico (a) de segurança do trabalho: curso técnico segurança do trabalho, Técnico elétrica: curso de elétrica ou mecatrônica, Técnico de automação: curso técnico de automação, eletrônica, Toneiro mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos mecânicos, Tosador (a): curso de tosa.

Vagas para graduação

Assistente comercial, Assistente de engenharia, Comprador técnico, Designer gráfico, Estagiário de comprador técnico, Estagiário (a) de logística, Estagiário de processos industriais, Estagiário (a) de programador de DELPHI, Estagiário em química, Fisioterapeuta.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Assessor (a) de atendimento, Embalador (a).

