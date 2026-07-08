VAGAS – McDonald’s abre 200 vagas de emprego em São Paulo e Belo Horizonte

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O McDonald’s, uma das maiores redes de fast-food, está com 200 vagas de emprego abertas para unidades localizadas em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). As oportunidades estão disponíveis na Catho, plataforma gratuita de empregos, e são voltadas para atendentes.

Entre as atividades estão: atendimento ao cliente e operação de caixa, preparação de alimentos e bebidas e limpeza e organização do restaurante. Além disso, há pacote de benefícios que incluem vale transporte, auxílio academia, assistência médica e odontológica, seguro de vida, bônus e plano de carreira.

Os interessados que desejam se candidatar, é preciso ter 18 anos ou mais, disponibilidade de horários e não é necessário experiência. Para acessar as oportunidades, acesse o site ou o aplicativo gratuito da Catho ( clique aqui ) e cadastre ou atualize o currículo.

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