O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré anunciou nesta quinta-feira (11) novas oportunidades de emprego em diversas áreas.

As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e exigências, oferecendo opções para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. O destaque do dia é para a vaga de Montador à Mão, com 15 oportunidades disponíveis, exigindo ensino fundamental completo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além dela, o PAT também oferece vagas para atendente de lanchonete (10), supervisor de telemarketing e atendimento (6), consultor de vendas (5), motorista de caminhão (5), vendedor interno (5), ajudante de motorista (5), entre outras funções. Os salários variam de R$ 712,99 a R$ 2.802,00, dependendo do cargo e da área de atuação.

Algumas funções não exigem experiência prévia, ampliando as chances para quem busca a primeira oportunidade.

O PAT de Sumaré fica na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado