Prefeitura publicou mudança de setorização no Mapa de Valores, no qual é calculado o imposto; mudança significa acréscimos que variam entre 25%, 35% e 50%

Os proprietários de imóveis em diversos condomínios e bairros de chácaras em Nova Odessa deverão pagar um IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) maior a partir de 2027. Independente do reajuste anual que o Poder Executivo determina com base nos índices inflacionários. Isso porque foram publicadas mudanças em setorizações que servem de base de cobrança do imposto.

Conforme o ato oficial publicado esta semana em diário oficial, integrantes da Comissão de Mapa de Valores Imobiliários decidiram por dar “continuidade ao processo de acerto de setorizações, conforme análise de avaliações de mercado e suas valorizações, benfeitorias e consolidações”. O trabalho da comissão fundamenta a base de cálculo para a cobrança do IPTU.

É um grupo de servidores nomeado via decreto encarregado de conduzir os estudos e estabelecer a Planta Genérica de Valores (PGV) do município. Entre as atribuições está a avaliação de Imóveis, determinando os valores venais do metro quadrado de terrenos e construções. Além disso, enquadramento por setor – classificar novos loteamentos e áreas em setores fiscais.

A comissão determinou as seguintes mudanças:

Estância Hípica – do setor 06 (R$ 114,49) para 04 (R$ 171,54); +50%

Jardim Recando das Águas – do setor 06 (R$ 114,49) para 04 (R$ 171,54); +50%

Jardim Florença fechado (quadras 01 a 28) – setor 08 (R$ 85,72) para 06 (R$ 114,49); 35%

Recanto da Fazenda – do setor 06 (R$ 114,49) para 04 (R$ 171,54); +50%

Jardim Vitória – do setor 06 (R$ 114,49) para 04 (R$ 171,54); +50%

Jardim Solar das Esmeraldas – do setor 06 (R$ 114,49) para 04 (R$ 171,54); +50%

Parque Vila América – manter no setor 09 (R$ 80,39)

Jardim Gleba B – manter no setor 06 (R$ 114,49)

Parque Fortaleza – do setor 06 (R$ 114,49) para 04 (R$ 171,54); +50%

Jardim Maria Helena – do setor 06 (R$ 114,49) para 04 (R$ 171,54); +50%

Campo Belo – do setor 09 (R$ 80,39) para 07 (R$ 100,00); 25%

Recanto do Guarapari – do setor 09 (R$ 80,39) para 07 (R$ 100,00); 25%

Informação obtida pelo Novo Momento é de que havia pedido para mudar o setor do bairro Ceci Ovos, mas foi negado. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Nova Odessa, através da Diretoria de Comunicação, para saber a posição a respeito do assunto. Não houve retorno, mas o espaço é concedido caso a administração municipal queira se manifestar.