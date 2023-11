Vakinha para Lúcia operar o quadril

A filha de Lúcia abriu uma vakinha para

juntar recursos para que ela possa fazer a cirúrgia de quadril. A meta é arrecadar R$ 10 mil e cobrir os custos totais.

Eu, Andreza sou filha da Lucia e criei essa vaquinha, pois minha mãe está com desgaste no quadril e necessita de uma cirurgia que o convênio não cobre e teremos que fazer particular!

Ela é aposentada e não temos recursos para o pagamento! Essa cirurgia é para sua mobilidade, locomoção, pois ela encontra se com dificuldade para andar!

