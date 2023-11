Viagem Literária SB tem oficina on-line de Michel Yakini-Iman

A programação do 15º Viagem Literária segue

em Santa Bárbara d’Oeste. A Biblioteca Central abriu as inscrições para a oficina on-line “Literatura e oralidade nas periferias de São Paulo” ministrada pelo escritor, editor e produtor cultural, Michel Yakini-Iman. Será no dia 9 de novembro, quinta-feira, às 14 horas. As pessoas interessadas podem ser inscrever pelo WhatsApp da Biblioteca pelo número (19) 3455.2619.

Michel é autor de “Futebol não é coisa de menino”, “Na medula do verbo”, “Acorde um Verso”, “Crônicas de um Peladeiro” e do romance “Amanhã quero ser Vento”. É um dos idealizadores do Sarau Elo da Corrente. Promove palestras e cursos de escrita criativa e participou de atividades literárias na Alemanha, Argentina, Chile, Cuba, Espanha, França, México, Egito e Paraguai. Mestre em Educação.

O Viagem Literária é um programa de estímulo à leitura e produção literária promovido em parceria com as bibliotecas públicas do Estado de São Paulo. O projeto é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo) e da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.

Serviço:

Oficina “Literatura e oralidade nas periferias de São Paulo” com Michel Yakini-Iman | 15º Viagem Literária

Dia 9 de novembro, quinta-feira, às 14 horas

On-line

Inscrições pelo WhatsApp (19) 3455.2619

Mais informações no www.siseb.sp.gov.br/viagem-literaria facebook.com/sisebsp