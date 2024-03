Varejão de Peixes de Santa Bárbara acontece de quarta a sexta-feira em diversos pontos

O Varejão de Peixes de Santa Bárbara d’Oeste, tradicional da Semana Santa, acontecerá de quarta (27) a sexta-feira (29). Em diversos horários, a ação será na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola, na Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol 2, na Avenida Tiradentes, no Centro, e na Rua Benjamin Wiezel, no Jardim Santa Rita.

A comercialização dos peixes é realizada por feirantes devidamente credenciados na Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações podem ser obtidas na Divisão FOP (Fiscalização de Obras e Posturas) pelo telefone 3463.7878, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira locais e horários:

– Praça Rossi Armênio | Rua Portugal, Jardim Europa

– Praça da Migração | Avenida da Indústria, Jardim Pérola

Quarta-feira (27): 8 às 17 horas

Quinta-feira (28): 8 às 17 horas

Sexta-feira (29): 8 às 12 horas



– Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol 2

Quarta-feira (27): 8 às 17 horas

Quinta-feira (28): 8 às 17 horas

Sexta-feira (29): 7 às 15 horas

– Avenida da Amizade (próximo a Julinel Móveis e Presentes)

Quarta-feira (27): 13 às 18 horas

Quinta-feira (28): 7 às 18 horas

Sexta-feira (29): 7 às 15 horas



– Avenida Pérola Byington/Avenida Tiradentes, no Centro – Local da Feira Livre

Quarta-feira (27): 8 às 18 horas

Quinta-feira (28): 8 às 18 horas

Sexta-feira (29): 8 às 12 horas



– Rua Benjamin Wiezel, no Jardim Santa Rita – Próximo ao campo

Quarta-feira (27): 8 às 13 horas

Quinta-feira (28): 8 às 18 horas

Sexta-feira (29): 8 às 12 horas