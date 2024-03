Sertaneja Maiara aparece super magra nas redes sociais

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã Maraisa

apareceu super magra nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs.

Os comentários foram pesados com a cantora, acusada de abusar do Ozempic.

Daqui uns dias o nome da dupla muda: Mais Magra e Maraisa O que a pressão estética não faz com as mulheres, ela nem combina magra assim porque a cabeça não acompanha, fica estranho, sinceramente espero que ela busque profissionais melhores, isso não tá bonito nem me parece saudável.

Milf mais Sexy do Brasil’, Iara Steffens posa de topless e fala sobre etarismo

Filha de padre e ex-Coelhinha da Playboy, a influencer Iara Steffens venceu o preconceito para se lançar nas plataformas adultas, mostrar seu lado sensual e agora ostentar o título de ‘Milf mais Sexy do Brasil’. A expressão é usada para se referir a mulheres mais velhas que são consideradas atraentes e desejadas.

Para celebrar a novidade, Iara posou de topless na praia, ostentou o shape renovado e dividiu opiniões na web. A Musa do OnlyFans ganhou insultos nas redes sociais e decidiu rebater. Tudo por conta da sua idade: 48 anos. Assim como as famosas, Iara também é vítima de etarismo.

“Isso é coisa de novinha invejosa que está ficando para trás, que perdeu espaço. Me sinto mais gostosa aos 40. Tanto que cheguei ao topo das plataformas por isso. Essa coisa de milf mexe com os caras, eles fantasiam muito. E isso me excita também. Os novinhos são maioria no meu perfil. Eles são pervertidos, adoram saber da minha vida e acompanhar minhas aventuras sexuais”, conta.

Além da idade, Iara também recebeu críticas por fazer topless na praia. Criada em clube naturista, ela já se acostumou com a ideia. E diz que nunca entendeu por que as mulheres são proibidas de tirar a parte de cima do biquíni, enquanto os homens andam livremente exibindo seus peitorais.

“É uma lei extremamente machista. Proibir o topless é uma contradição, é um crime contra as mulheres. Por isso decidi morar e viver em um clube naturista, onde temos liberdade. É hipocrisia de quem critica, um falso moralismo. A maldade é da cabeça de cada um. Quem fala mal, está vendo tudo nas plataformas adultas”, diz rindo.

Hoje, Iara Steffens fatura R$ 40 mil em média com seus conteúdos proibidões. Além de vídeos com o marido, ela mostra seu dia a dia no clube naturista, incluindo cenas na piscina, praia e em meio a natureza. “Isso chama a atenção das pessoas. Elas são curiosas e atrevidas, querem espiar tudo da minha rotina”.