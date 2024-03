De acordo com o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, 77,5% das contas negativadas em novembro foram regularizadas ou renegociadas por consumidores inadimplentes em até 60 dias do mês de referência. O percentual foi o maior dos últimos 12 meses. Débitos superiores a R$ 10.000 marcaram a preferência nas quitações (91,1%), enquanto aqueles de até R$ 500, tiveram a menor incidência (71,0%). Veja, no gráfico e na tabela a seguir, a evolução mês a mês e a visão por valor da dívida: “No segundo semestre de 2023, a diminuição das taxas de juros e da inflação proporcionou aos consumidores a chance de saldar suas dívidas em atraso, resultando em uma maior estabilidade nos índices de inadimplência. O programa Desenrola do Governo Federal também incentivou os cidadãos brasileiros a regularizarem suas pendências financeiras”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. No recorte por setores das dívidas, “Bancos/Cartões recebeu a maior taxa de pagamentos (86,0%). Veja no gráfico a seguir a visão por segmentos: Consumidores sergipanos foram destaque na recuperação de crédito No ranking por Unidades Federativas (UFs) do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, Sergipe conquistou o primeiro lugar, com 83,2% dos encargos pagos em até 60 dias da negativação ocorrida em novembro. Em seguida, estavam Acre, Rio Grande do Sul e Paraná nas colocações iniciais. Confira o levantamento completo por estados: Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui. Serasa: parceira oficial do Desenrola Brasil Desde fevereiro de 2024, além do acesso por meio da conta gov.br (utilizando as credenciais de acesso, inclusive no nível Bronze), a ferramenta oficial do Desenrola Brasil pode ser acessada por meio de plataformas de negociação como o aplicativo e/ou site da Serasa e pelos canais de negociação dos agentes financeiros do programa, veja como: Entre no site da Serasa (www.serasa.com.br) ou baixe o aplicativo nas lojas do iOS ou Android. Caso não tenha cadastro, basta criar na hora; Clique em Negociar dívidas e na aba Minhas dívidas você verá todas as ofertas disponíveis na Serasa (que podem ou não estar relacionadas ao Desenrola Brasil); Caso existam ofertas do Desenrola Brasil, você irá encontrar uma mensagem indicando a plataforma oficial. Clique em Ver Detalhes; A Serasa não possui qualquer tipo de gestão sobre a plataforma oficial do programa. Por isso, a Serasa recomenda que quaisquer dúvidas sobre a existência de dívidas e a conclusão de negociações do Desenrola sejam direcionadas aos canais oficiais do Programa. Metodologia O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian considera o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência em cada mês específico. A medida de até 60 dias para quitação dos compromissos financeiros deste indicador foi selecionada por refletir a régua comum utilizada pelas soluções de cobrança, mas esse tempo pode variar de acordo com cada credor. Além disso, a série histórica do índice ainda é curta, com dados retroativos desde 2017, dessa forma, não é possível afirmar períodos de sazonalidade, uma vez que seria necessário contar com no mínimo 05 anos de observação para fazer essa análise.