Emei “Elvira”, do Jardim Esmeralda, recebe melhorias

Adequações para estacionamento de funcionários e fechamento da área do parque das crianças. Estas são as melhorias que estão sendo executadas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste na Emei “Profª Elvira Valente Dias”, do Jardim Esmeralda. O objetivo é qualificar os espaços para um melhor convívio e desenvolvimento no ambiente escolar.

São diversas manutenções, obras e melhorias realizadas nas unidades escolares municipais. Organizadas pela Secretaria de Educação, várias frentes de trabalho executam, de acordo com cronograma, serviços para garantir ambientes escolares seguros e adequados aos estudantes. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 16 mi alunos, da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

