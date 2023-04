Várias vagas para trabalhar no Hospital Municipal

Aberto processo seletivo aberto para o preenchimento de várias vagas no Hospital Municipal de Americana

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social que administra o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, a Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e a UPA São José, da Avenida Cillos, está com processo seletivo aberto para o preenchimento de várias vagas. O processo também será utilizado para a formação de cadastro de reserva.

O certame se encerra às 12h da próxima sexta-feira (28). As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico: https://forms.gle/xGAbfE6PhtSu84xM7.

As vagas ofertadas são para Analista Administrativo, Analista Contábil, Analista de Custos, Analista de Ouvidoria, Analista de Recursos Humanos, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente de Almoxarifado, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Social, Assessor de Comunicação, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Farmácia, Técnico de Segurança do Trabalho, Farmacêutico, Motorista, Motorista de Ambulância, Psicólogo (RH) e Nutricionista Clínica.

O edital completo (edital 3º – processo seletivo 2023) pode ser acessado pelo link: https://santacasachavantes.org/material/processo-seletivo-para-colaboradores-15/. Mais informações podem ser obtidas no site da organização social: https://santacasachavantes.org.

O processo seletivo tem caráter eliminatório e classificatório, compreendendo as seguintes etapas: inscrição, análise curricular, prova técnica e conhecimentos gerais e entrevista técnica. As contratações se darão com base no regime jurídico da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

