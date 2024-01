Veja os 25 influencers da tecnologia no Brasil em 2023

Influencers- O Brasil é indiscutivelmente um país altamente conectado.

De acordo com um estudo recente realizado pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGVcia), o país possui uma proporção impressionante de 1,2 smartphones para cada habitante, totalizando um impressionante número de 249 milhões de celulares inteligentes em uso.

Esses números são verdadeiramente extraordinários e ilustram a penetração massiva da tecnologia no país. Uma pesquisa conduzida pela Comscore revelou que o serviço de streaming é a aplicação mais popular, com uma média mensal de 50 milhões de assinantes.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Mesmo enfrentando uma concorrência feroz nos últimos meses, a Netflix continua sendo a escolha preferida dos usuários, superando o Globoplay, que registrou 18,1 milhões de usuários únicos, e o Amazon Prime Video, com 14,6 milhões de usuários.

Além disso, um relatório da Ookla Speedtest, divulgado pelo Olhar Digital, destacou que a velocidade de download da rede 5G no Brasil aumentou 1,4 vezes ao longo de 2023 em comparação com 2022, colocando o país na quinta posição entre os dez países com melhor desempenho em 5G durante o ano.

Para impulsionar ainda mais o crescimento em diversos setores beneficiados pela tecnologia, muitos profissionais estão envolvidos em uma série de projetos e negociações destinados a expandir os resultados. Entre os inúmeros profissionais que contribuem para o avanço tecnológico do país, alguns nomes se destacam por liderar operações e projetos de grande relevância para o desenvolvimento tecnológico.

Veja abaixo quem são os brasileiros mais importantes na tecnologia em 2023:

1- Henrique Dubugras e Pedro Franceschi são dois brasileiros que fundaram a fintech Brex nos Estados Unidos, o que tem sido uma transformação no setor financeiro do país. Em um marco notável, eles entraram para a lista de bilionários da Forbes dos Estados Unidos, compartilhando essa distinção com figuras como Rihanna e Melinda Gates.

2- Conrado Leister é o principal executivo da Meta no Brasil. Antes de se juntar à equipe do Facebook/Meta, ele ocupava o cargo de presidente regional de uma renomada empresa de análise e software, a Sas. Sua transição para a equipe de Mark Zuckerberg no Brasil o manteve como diretor da empresa.

3- Guilherme Horn tem uma extensa trajetória no setor financeiro e ocupou o cargo de diretor de estratégia do banco BV até o ano passado. Além disso, ele desempenhou funções importantes, como diretor de inovação na Accenture e sócio da corretora Ágora, bem como da Órama. Neste ano, ele assumiu a posição de Head de operações do Whatsapp no Brasil, um aplicativo amplamente utilizado por 92% da população brasileira.

4- Fábio Coelho é o diretor do Google Brasil e assumiu a presidência da empresa em 2011. Desde então, ele tem sido reconhecido como uma das principais lideranças empresariais do país, com aparições frequentes na lista da Forbes Brasil como um dos dez melhores presidentes de empresas.

5- Jonathas Freitas é um empreendedor que tem um portfólio diversificado, incluindo empresas como Blitzpay e ManyContent, além de investimentos em várias startups no Brasil, Estados Unidos, Suíça e Ásia. Nos anos de 2022 e 2023, ele expandiu seus negócios para novos setores, como cosméticos, hotelaria e setor imobiliário, ao mesmo tempo que continua sendo uma das principais figuras no campo da tecnologia.

6- Diego Martins atua como CEO da Unico, uma empresa de tecnologia especializada em soluções de validação de identidade. A Unico é conhecida por seu produto inovador, o IDUnico, que utiliza biometria facial e outras camadas de segurança para validar a identidade de usuários de forma rápida e determinística. A empresa faz parte da lista de unicórnios brasileiras, com um valor de mercado superior a um bilhão de reais.

7- Tyler Li é o presidente da BYD no Brasil e desempenha um papel fundamental no setor de carros elétricos do país. Sob sua liderança, a BYD se tornou a líder de vendas de carros elétricos no Brasil.

8- Marcio Waldmann é o fundador da Pet Love, o maior e-commerce de produtos para animais de estimação do Brasil. Em um movimento estratégico, a empresa adquiriu o plano de saúde pet Nofaro e incorporou os clientes da Porto Seguro, consolidando-se como o maior ecossistema de produtos e serviços para animais de estimação no Brasil.

9- Daniel Peres Chor é o Fundador e CEO da [web/lock], uma empresa de software focada em blockchain. Ele possui uma carreira empreendedora de 15 anos, incluindo projetos na Multiplan, onde liderou iniciativas como o superapp Multi e o programa de fidelidade MultiVocê. Além disso, ele fundou a Lifely, um fundo de venture capital, e foi reconhecido na lista Forbes Under 30.

10- Patricia Muratori é uma profissional do setor de publicidade que, após se destacar em agências, ingressou no Google em 2013 e posteriormente assumiu a liderança do Youtube Brasil. Sob sua gestão, a plataforma alcançou recordes de audiência e ela também se destacou na luta contra fake news.

11- Cristina Junqueira é co-fundadora do Nubank e é considerada bilionária. Ela desempenha um papel fundamental na expansão do banco e na estreia da empresa na bolsa de Nova York. Além disso, ela reforçou sua presença nas redes sociais.

12- Erick Bretas é o Diretor do Globoplay, com uma carreira que começou no jornalismo da TV Globo. Ele liderou a criação do Globoplay em 2015 e, após um afastamento temporário, retornou em 2020. O Globoplay alcançou 20 milhões de usuários sob sua liderança.

13- Stelleo Tolda é o presidente e um dos co-fundadores do Mercado Livre, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. A empresa cresceu significativamente e fez parcerias estratégicas, como o acordo com a Gol para uma nova frota de aviões.

14- Fabrício Bloisi é o fundador da Movile, uma empresa com atuação global que detém marcas como Ifood e Sympla, com um faturamento anual de cerca de 2 bilhões de reais.

15- Daniel Mazini é um executivo que possui experiência na Amazon, tendo retornado à empresa em 2021. Ele é visto como uma figura de destaque na comunidade empresarial, com expectativas elevadas para sua gestão.

16- Elisabetta Zenatti atua como Head de Conteúdo na Netflix Brasil e foi responsável por impulsionar a visibilidade de produções brasileiras na plataforma.

17- Felipe Feistler foi contratado pela Shein como General Manager no Brasil e atualmente ocupa o cargo de CFA. A empresa registrou um crescimento significativo e fatura cerca de 8 bilhões de reais no Brasil.

18- Tânia Cosentino é a presidente da Microsoft Brasil e é reconhecida como uma das mulheres mais influentes no mundo dos negócios, além de ser uma defensora da sustentabilidade.

19- João Vitor Menin é o CEO do Banco Inter, um banco digital com mais de 8 milhões de clientes no Brasil, com vasta experiência no mercado financeiro.

20- Dema Oliveira é CEO na Goshen Land, maior empresa especialista em expansão de empresas no Brasil com grande atuação no setor de tecnologia. Ele foi executivo da Tim, Unilever e Samsung. Ele deixou o cargo na Samsung neste ano para dedicar-se a Goshen Land, que acelerou diversas startups.

21- Cristiano Oliveira é o CEO da Digital Legends, uma agência de lançamento de produtos digitais no Brasil que faturou mais de 100 milhões de reais, contribuindo para o sucesso de diversos produtores.

22- Fátima Pissarra é CEO da Mynd, uma agência de influenciadores que desempenha um papel significativo no setor de publicidade e cultura digital no Brasil, além de comandar a revista Billboard no país.

23- Suelen Marcolino é gerente de relacionamento no LinkedIn e se destaca pelo seu trabalho na promoção da diversidade e inclusão racial na empresa.

24- Marcelo Leal é diretor de marketing de produto na Microsoft e tem uma carreira sólida na área de tecnologia.

25- Jonatas Grosman é um doutor em ciências da computação brasileiro que criou um modelo de transcrição de áudio amplamente utilizado, superando concorrentes de renome. Seu modelo foi baixado milhões de vezes na plataforma Hugging Face.

Jornalista Responsável: Marco Antônio Fernandes, Agência Nexxt Communications

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP