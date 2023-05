Veja 6 vagas no PLT Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa,

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 06 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas com experiência e moradoras da cidade.

Os interessados devem enviar currículo na próxima segunda-feira (08/05) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Segundo o Caged do Ministério do Trabalho de março, divulgado semana passada, Nova Odessa teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no primeiro trimestre de 2023. A cidade criou 186 postos de trabalho nos primeiros três meses do ano.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AUXILIAR FISCAL – Com experiência em rotinas fiscais, para escritório contábil. (1 vaga)

BALCONISTA DE AÇOUGUE – Ambos os sexos, com experiência para trabalhar em mercado, das 11h às 20h20. (1 vaga)

OPERADOR DE SANFORIZADEIRA – Sexo masculino, com experiência. (1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Para vendas porta a porta para a VIVO. (2 vagas)

ZELADOR – Para trabalhar em condomínio e cuidar dos serviços gerais. (1 vaga)

