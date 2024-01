TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – MINHA IRMÃ E EU (PARIS FILMS)

Comédia – Nacional – 14 Anos – Duração: 114min.

As irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá Werneck) nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não

realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e, além de

terem seguido caminhos opostos, vivem em pé de guerra. Mirian se casou e nunca saiu de sua cidade,

acostumada à rotina do interior. Já Mirelly partiu para o Rio de Janeiro e sem demonstrar pra família,

passa todo o tipo de perrengue. Mas quando Dona Márcia desaparece, elas têm que deixar de lado as

diferenças e se unir para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – PATOS!DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 91min.

Patos! é um filme infantil de animação e aventura dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest et

Célestine) e Guylo Homsy (Meu Malvado Favorito, O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida). A trama

mostra uma família de patos formada por Mack (Kumail Nanjiani) – o pai superprotetor -, Pam (Elizabeth

Banks) – a mãe exploradora -, e os filhos Dax (Caspar Jennings) e Gwen (Tresi Gazal). Enquanto Pam

tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em

que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série

de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York, para visitar a Jamaica

tropical. Mas a viagem começa a se complicar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50 – 15h50 – 17h50 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 15h50 – 17h50 – 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – AQUAMAN 2 (ATMOS) DUB O REINO PERDIDO (WARNER)

Aventura – Dublado – 12 Anos – Duração: 124min.

Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha o filho do humano Tom Curry

(Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa). Ele cresce com

a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. Nesta sequência, quando um

poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para

proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00 – 16h30 – 19h00 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h30 – 19h00 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – WISH: O PODER DOS DESEJOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 92min.

Um rei promete aos seus súditos a realização de seus desejos mais profundos, mas no fundo não tem

boas intenções com seu povo. Nesse contexto, a jovem Asha faz um pedido à uma estrela cadente

mágica que possui poderes ilimitados e é capaz de mudar o futuro do seu reino. A sinopse completa

ainda não foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h40 – 15h40 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h40 – 15h40 – 19h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – MAMONAS ASSASSINAS – O FILME (IMAGEM FILMES)

Biografia/Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 95min.

Mamonas Assassinas – O Filme acompanha a trajetória de Dinho (Ruy Brissac), Júlio (Robson Lima),

Bento (Alberto Hinoto), Sérgio (Rhener Freitas) e Samuel (Adriano Tunes) que, juntos, formaram um dos

grupos mais inesperados e inicialmente desacreditados pelo grande público, os Mamonas Assassinas.

Provando-se um sucesso estrondoso em um curtíssimo espaço de tempo, o quinteto precisou de muitas

tentativas frustradas para conseguir mostrar que podia ser a próxima grande banda do Brasil.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h40 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – WONKA – DUB (WARNER)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 10 Anos – Duração: 113min.

Wonka é uma comédia musical baseada no clássico livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, do autor

britânico Roald Dahl. O filme mostra as origens da história do jovem Willy Wonka (interpretado por

Timothée Chalamet), que apareceu nos cinemas pela primeira vez na produção de 1971 e, mais tarde,

ganhou um remake estrelado por Johnny Depp em 2005. Antes de se tornar a mente brilhante por trás da

maior fábrica de chocolate do mundo, Willy precisou enfrentar vários obstáculos – como a falta de apoio

do pai na busca por tornar seu grande sonho uma realidade. Por isso, Wonka decidiu sair para sempre da

casa dos pais ainda jovem, embarcando naquela que seria a aventura mais fantástica de sua vida. Nela,

o jovem acabou conhecendo os seus fiéis e icônicos assistentes, os Oompa Loompas (interpretados por

Hugh Grant), que o ajudaram a ir contra todas as probabilidades para se tornar o maior chocolatier já

visto.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h40 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 – 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

WONKA (D) (DUBLADO) (WONKA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Paul King, Duração: 01:53:00h, com: Timothée Chalamet, Hugh

Grant, Olivia Colman

SALA 5

04/01/2024 – Quinta-Feira: 14:15h

05/01/2024 – Sexta-Feira: 14:15h

06/01/2024 – Sábado: 14:15h

07/01/2024 – Domingo: 14:15h

08/01/2024 – Segunda-Feira: 14:15h

09/01/2024 – Terça-Feira: 14:15h

10/01/2024 – Quarta-Feira: 14:15h

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO (D) (DUBLADO) (AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Wan, Duração: 02:04:00h, com: Jason Momoa, Amber

Heard, Yahya Abdul-Mateen II

SALA 2

04/01/2024 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

05/01/2024 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

06/01/2024 – Sábado: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

07/01/2024 – Domingo: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

08/01/2024 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

09/01/2024 – Terça-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

10/01/2024 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

MINHA IRMÃ E EU (IDIOMA ORIGINAL) (MINHA IRMÃ E EU)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Suzana Garcia, Duração: 01:55:00h, com: Ingrid Guimarães,

Tatá Werneck, Arlete Salles

SALA 5

04/01/2024 – Quinta-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

05/01/2024 – Sexta-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

06/01/2024 – Sábado: 16:45h – 19:15h – 21:45h

07/01/2024 – Domingo: 16:45h – 19:15h – 21:45h

08/01/2024 – Segunda-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

09/01/2024 – Terça-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

10/01/2024 – Quarta-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

MAMONAS ASSASSINAS: O FILME (IDIOMA ORIGINAL) (MAMONAS ASSASSINAS: O FILME)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Edson Spinello, Duração: 01:35:00h, com: Ruy Brissac,

Robson Lima, Adriano Tunes

SALA 1

04/01/2024 – Quinta-Feira: 15:20h – 17:30h – 19:40h – 21:50h

05/01/2024 – Sexta-Feira: 15:20h – 17:30h – 19:40h – 21:50h

06/01/2024 – Sábado: 15:20h – 17:30h – 19:40h – 21:50h

07/01/2024 – Domingo: 15:20h – 17:30h – 19:40h – 21:50h

08/01/2024 – Segunda-Feira: 15:20h – 17:30h – 19:40h – 21:50h

09/01/2024 – Terça-Feira: 15:20h – 17:30h – 19:40h – 21:50h

10/01/2024 – Quarta-Feira: 15:20h – 17:30h – 19:40h – 21:50h

PATOS! (D) (DUBLADO) (MIGRATION)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Benjamin Renner, Duração: 01:31:00h, com: .

SALA 3

04/01/2024 – Quinta-Feira: 16:10h – 18:20h – 20:30h

05/01/2024 – Sexta-Feira: 16:10h – 18:20h – 20:30h

06/01/2024 – Sábado: 16:10h – 18:20h – 20:30h

07/01/2024 – Domingo: 16:10h – 18:20h – 20:30h

08/01/2024 – Segunda-Feira: 16:10h – 18:20h – 20:30h

09/01/2024 – Terça-Feira: 16:10h – 18:20h – 20:30h

10/01/2024 – Quarta-Feira: 16:10h – 18:20h – 20:30h

PATOS! 3D (D) (DUBLADO) (MIGRATION)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Benjamin Renner, Duração: 01:31:00h, com: .

SALA 3

04/01/2024 – Quinta-Feira: 14:05h

05/01/2024 – Sexta-Feira: 14:05h

06/01/2024 – Sábado: 14:05h

07/01/2024 – Domingo: 14:05h

08/01/2024 – Segunda-Feira: 14:05h

09/01/2024 – Terça-Feira: 14:05h

10/01/2024 – Quarta-Feira: 14:05h

WISH: O PODER DOS DESEJOS (D) (DUBLADO) (WISH)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn, Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 4

04/01/2024 – Quinta-Feira: 13:50h – 16:00h – 18:10h – 20:20h

05/01/2024 – Sexta-Feira: 13:50h – 16:00h – 18:10h – 20:20h

06/01/2024 – Sábado: 13:50h – 16:00h – 18:10h – 20:20h

07/01/2024 – Domingo: 13:50h – 16:00h – 18:10h – 20:20h

08/01/2024 – Segunda-Feira: 13:50h – 16:00h – 18:10h – 20:20h

09/01/2024 – Terça-Feira: 13:50h – 16:00h – 18:10h – 20:20h

10/01/2024 – Quarta-Feira: 13:50h – 16:00h – 18:10h – 20:20h