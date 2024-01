PagueMenos promete superpromoção 6a e sábado

2024 começa com a Rede PagueMenos apostando na promoção

Nos dias 5 (sexta-feira) e 6 de janeiro (sábado), o aguardado Mega Saldão estará em pleno vapor, um evento tradicional que tem encantado os consumidores desde 2015. Esse grande evento promocional visa beneficiar especialmente os membros do Clube Leve Mais, proporcionando-lhes uma ampla variedade de produtos com preços competitivos. A iniciativa busca aliviar as preocupações financeiras que muitos enfrentam em janeiro, devido a despesas extras como impostos, matrículas escolares e material educacional.

Durante os dois dias do Mega Saldão, os clientes que visitarem as lojas da Rede terão acesso a uma seleção especial de itens com os melhores preços e ofertas exclusivas. Janeiro é um mês desafiador para muitos, com diversas contas a pagar, afetando o poder de compra. É por isso que o Mega Saldão ocorre neste período. “Oferecer dois dias de ofertas com preços competitivos no início do ano proporciona aos clientes a oportunidade de economizar nas compras de supermercado. Através de ações como essa, cumprimos nossa missão que é melhorar a vida de nossos clientes”, destaca Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação do Supermercados Pague Menos.

As ofertas estarão disponíveis em diversos canais, incluindo comerciais na TV Aberta, folhetos promocionais, mídias sociais e no site superpaguemenos.com.br. “Estamos comprometidos em oferecer produtos básicos do dia a dia como arroz, feijão, óleo, café, ovos, carnes e cerveja, sempre com marcas de qualidade e preços justos”, explica Fábio Cecon. Além dos alimentos, produtos de higiene, limpeza e perfumaria também terão presença garantida nas ofertas.

No primeiro dia do aguardado Mega Saldão Pague Menos, em 5 de janeiro, iniciarão as operações da mais nova unidade dos Supermercados Pague Menos, situada em Tietê. A loja encontra-se estrategicamente localizada na Rua Antonio Ney, número 495, no Centro da cidade. “O ano de 2024 se inicia e celebramos a abertura da nossa trigésima sexta loja física. Com duas unidades agora em Tietê, estamos empenhados em proporcionar um atendimento ainda mais eficiente aos nossos clientes, especialmente durante o período do Mega Saldão”, comenta Cecon.

O Mega Saldão da Rede de Supermercados Pague Menos acontecerá nos dias 5 e 6 de janeiro, sexta-feira e sábado, em todas as 36 lojas físicas. Não perca a chance de aproveitar descontos especiais em uma ampla variedade de produtos. Consulte o endereço e horário de funcionamento de cada loja no site https://www.superpaguemenos.com.br/unidades/s.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de 6.900 colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

